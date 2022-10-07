Таблица коэффициентов УЕФА. Шаг вперед… а преследователи делают два

Для общего понимания ситуации: Украину из-за спины так напрягают Дания и Турция, что для спокойной жизни в борьбе за топ-15 (а, значит, и сохранение пяти команд в еврокубках) необходимо обойти кого-то из впередистоящих. И вот был шанс: Швейцария на неделе получила ноль, что при наших двух победах (или победе и двух ничьих) поднимало бы Украину на ступень выше. Но даже одной "ожидаемой" победы добыть не удалось: "Днепр-1" едва ушел от поражения в матче с "Вадуцом".

Ничья позволила сократить отставание от Швейцарии на 0.2 балла. И от Чехии, которая на неделе потерпела три (!) поражения. Дополняя картину позитива, следует сказать о поражениях представителей Хорватии и Греции – относительно них преимущество нарастили на 0.2 балла. Радость? Нет-нет-нет, разочарование. Потому что конкуренты дают шанс расправить плечи, а мы только поскрипываем суставами.

Эта неделя – первая с начала группового раунда, когда Дания набрала больше, чем Украина. На нашу ничью они ответили ничьей и победой. То есть, плюс 0.4. Неприятно, хотя преимущество более чем в балл (1.075) в общей Таблице сохраняется. Турция сократила отставание на такую ​​же долю, как и Дания (+0.4). И это еще легко мы отделались. Ведь одна их команда проиграла представителю Косово, другая в большинстве не дожала команду из Латвии. Не факт, что Турция сможет на протяжении второго круга отыграть отставание в 1.2 балла чисто игровыми результатами. Но у них вырисовывается перспектива бонусов. У нас же – "вилами по воде".

Ценой провала/торможения конкурентов наше крайне скромное выступление воспринимается не так болезненно. Хотя есть неприятный момент: Норвегия нарастила преимущество (+0.3), а Сербия вообще получила полноценный балл (максимум из возможного). Однако это очень отдаленный ориентир. Реально можно потягаться с чехами и швейцарцами… При условии, что хотя бы лихтенштейнцев будем побеждать.

Уже через неделю – следующий тур. Соперники те же, только на других полях. На этой неделе мы на дно присели, дальше главное – его не пробить.

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