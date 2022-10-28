Не столица. В Украине появился город, делегировавший Украине двух участников плей-офф европейских турниров
В разное время
Фото Мар'яна Яськіва - УАФ
"Днепр-1" вышел в плей-офф Лиги конференций (за тур до финиша группового раунда Лиги конференций днепряне гарантировали себе минимум вторую позицию), став второй командой из города Днепра, когда-либо игравших в плей-офф европейского турнира.
Первым представителям Днепра в весенней стадии еврокубков был одноименный клуб, прекративший свое существование.
Также в плей-офф еврокубков были представлены Киев ("Динамо"), Донецк ("Шахтер"), Харьков ("Металлист") и Одесса ("Черноморец").
Всего от Украины в еврокубках в разное время играла 21-а команда. В плей-офф выходили шесть (вместе с "Днепром-1").
Популярное сейчас
- Есть первое очко! АЕК – Динамо 3:3. Видео голов и обзор матча
- ЛЕ. АЕК (Ларнака) - Динамо 3:3. Очередная свинья от "победителя" Луческу
- В ВСУ спрогнозировали, какие именно "непростые решения" подготовил суровикин в контексте Херсонщины
- Динамо выгрызло первую ничью в ЛЕ, но остается без еврокубковой весны - ТАБЛИЦА
- Красотка дня. Как Анна Левандовская поддерживала своего мужа на трибунах Камп Ноу. ФОТО
- Kalush Orchestra и The Rasmus перепели легендарный хит финской рок-группы. ВИДЕО
Новости по теме
- 00:06 Украинские Красников: Похоже, Козловский забыл, что сам должен быть пожизненно отстранен, когда с автоматами ворвался в судейскую
- 23:41 Зарубежные Тренер Днепра-1 Городов: Надеюсь, добудем свою первую победу в Кошице
- 23:05 Украинские Красников: Дедышин стал распускать руки. Единственная моей ошибкой было то, что пришлось ответить