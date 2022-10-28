Не столица. В Украине появился город, делегировавший Украине двух участников плей-офф европейских турниров

"Днепр-1" вышел в плей-офф Лиги конференций (за тур до финиша группового раунда Лиги конференций днепряне гарантировали себе минимум вторую позицию), став второй командой из города Днепра, когда-либо игравших в плей-офф европейского турнира.

Первым представителям Днепра в весенней стадии еврокубков был одноименный клуб, прекративший свое существование.

Также в плей-офф еврокубков были представлены Киев ("Динамо"), Донецк ("Шахтер"), Харьков ("Металлист") и Одесса ("Черноморец").

Всего от Украины в еврокубках в разное время играла 21-а команда. В плей-офф выходили шесть (вместе с "Днепром-1").