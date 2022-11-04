Таблица коэффициентов УЕФА. Зимовать придется в опасной зоне

Страшно представить, что было бы, если бы в течение последней еврокубковой недели календарного года украинские представители решали свои основные, а не "бонусные" задачи. Все трое синхронно проиграли, "породив" едва ли не самую худшую неделю этого сезона. Единственным лучиком позитива стал тот факт, что все свои команды потерял один из главных конкурентов Украины в борьбе за топ-15. Но на прощание чешские "Словацко" и "Славия" суммарно зацепили два балла, что ставит перед Украиной четкую задачу еврокубковой весны: добыть по меньшей мере три очка (0.6 по конвертации Таблицы коэффициентов). Эти победа и ничья, или три ничьи, или одна победа в Лиге Европы с выходом в следующий раунд и бонусным баллом, помогут вернуться в зону "пяти команд" (топ-15 Таблицы коэффициентов), откуда Украина вылетела стараниями Швейцарии. Эта страна потеряла "Цюрих", но вывела в плей-офф "Базель".

Похожая ситуация – у Норвегии. "Мольде" не сумел пройти группу, в то время как "Буде-Глимт" квалифицировался в стыки Лиги конференций. Но на неделе норвежцы, как и мы, только проигрывали, поэтому мы не только "соседи по несчастью", но и соседи по позициям в Таблице. Еще один ориентир для Украины: "Днепр-1" и "Шахтер" суммарно должны набрать больше, чем "Буде-Глимт". Тогда сезон Украина окончит над Норвегией.

Собственно, в зоне достижения – и Швейцария, отрыв которой в 0.675 балла при конфигурации "двое наших против одного ее" не выглядит непреодолимым барьером. Интересно, что представители Дании и Норвегии могут быть соперниками украинских команд в 1/16-й, а вот пути с "Базелем" разошлись.

Кто действительно ушел в отрыв, так это Турция. На неделе "Трабзонспор", "Фенербахче" и "Башакшехир" взяли максимум из возможных игровых очков (по два), а двое последних еще добавили бонусы за первые места. "Сивасспор" сыграл вничью, но также забрал бонус, что в сумме дает туркам невероятные 10.800 сезонного балла. И главное – четыре команды в евровесне. И это еще благодарность "Вадуцу", который летом чудом остановил "Коньяспор".

Турки оторвались от плотной группы, в которой находимся мы, чехи, норвежцы и швейцарцы, и уже угрожают Сербии. Эта страна потеряла "Црвену Звезду", но вывела в весну "Партизан". В целом – не очень яркое выступление, подтверждающее правильность наших акцентов. Сербия – конкурент Украины. Пусть не в этом сезоне, но в ближайшем будущем – точно.

Сезонный рейтинг - коэффициент 2022/23 / скриншот - kassiesa.net

Украину удовлетворит завоевание позиций Чехии только при условии, что позиции самой Украины не завоюет Дания. Это единственная страна, которая еще угрожает нам из-за спины (отставание – 0.875). Если не пропустим датчан и обойдем чехов, тогда мы в топ-15. Если же нас опередит родина Гамлета, то кроме Чехии придется опережать Норвегию или Швейцарию (хотя в идеале – всех вместе).

Хорватия и Греция, которые в начале сезона были нашими конкурентами, потеряли последних представителей. Закончился евросезон и для Израиля, поэтому самый рейтинговый среди наших преследователей, кроме Дании – Кипр. И у него нет даже теоретических шансов догнать Украину.

Следующие матчи состоятся в феврале, но прежде еще предстоит определить, кто с кем сойдется в боях на вылет. "Шахтер" против "Мидтьюлланна", а "Днепр-1" – против "Буде-Глимта"? Было бы весело.

скриншот - kassiesa.net