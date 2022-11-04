Тридцать стран уже закончили евросезон. Украина – единственная не из топ-12 Ассоциаций ТК, кто сохранил более одного участника

Закончились групповые раунды Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Еще ряд стран потеряли последних своих участников в еврокубках.

После второго квалификационного раунда было семь стран, потерявших всех еврокубковых полпредов. После третьего раунда квалификации прибавилось еще пять. Раунд плей-офф отбора стал последней остановкой еще для шести стран.

На групповой стадии не были представлены Казахстан, белорусь, Фарерские острова, Грузия, Эстония, Исландия, Албания, Уэльс, Гибралтар, Андорра, Черногория, Сан-Марино, Словения, Босния и Герцеговина, Северная Ирландия, Северная Македония, Мальта и Люксембург.

После групповой стадии к ним добавилось еще двенадцать Ассоциаций: Армения, Литва, Ирландия, Финляндия, Латвия, Лихтенштейн, Косово, Израиль, Греция, Хорватия, Чехия и Шотландия.

Итак, всего выбыли тридцать стран из 54-х Ассоциаций-участников еврокубков:

Казахстан, Беларусь, Фарерские острова, Грузия, Эстония, Исландия, Албания, Уэльс, Гибралтар, Андорра, Черногория, Сан-Марино, Словения, Босния и Герцеговина, Северная Ирландия, Северная Македония, Мальта, Люксембург, Армения, Литва, Латвия, Лихтенштейн, Косово, Израиль, Греция, Хорватия, Чехия и Шотландия

Из тех, кто еще активен, ниже всех в рейтинге стоит Молдова – 32 место Таблицы коэффициентов. Из тех, кто уже вылетел, самая рейтинговая – Шотландия (девятое место Таблицы коэффициентов).

Две страны по-прежнему сохраняют максимальное представительство – Англия и Италия.

Турция – единственная не из топ-10, кто сохранил более двух команд (четыре активных еврокубковых участника). Украина – единственная не из топ-12 стран Таблицы коэффициентов (ТК), кто сохранил более одного участника – две команды в еврокубковой весне.