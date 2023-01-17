Таблица коэффициентов: как Турция использовала Лигу конференций, опередив Украину и других конкурентов

Среди топ-10 стран в сезонном рейтинге 2022/23 Турция имеет второй самый низкий показатель полученных бонусов (9). Однако игровых очков (54) у этой страны больше, чем сезонный суммарный (бонусы + игровые очки) показатель всех представителей Таблицы коэффициентов, начиная с десятого места. Как результат – прогресс Турции с двадцатой позиции Таблицы коэффициентов на текущую двенадцатую.

Особенно эффективно Турция использовала свой шанс в Лиге конференций. Четырьмя командами на стадии квалификации и группового этапа третьего по статусу еврокубка – суммарно 35 очков (35/5 = 7 баллов по конвертации ТК). Это больше, чем у любой другой страны с представительством в этом турнире.

Украина, например, имея в Лиге конференций только на одну команду меньше, чем Турция (три против четырех), набрала только десять очков – в три с половиной раза меньше турок.

Недооценивать Лигу конференций не стоит. Это очень удобный плацдарм для набора очков, если правильно использовать свои шансы.