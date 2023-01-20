Таблица коэффициентов УЕФА. Полный гид перед возобновлением еврокубков

До возобновления еврокубков 2022/23 осталось менее месяца. На первой стадии плей-офф состоится 48 матчей – по шестнадцать в каждом из трех турниров. В Лиге чемпионов – это 1/8-я финала; в Лиге Европы и Лиге конференций – 1/16-я финала. По итогу каждого двухматчевого противостояния одна из команд пройдет дальше, а другая покинут еврокубки.

Украина будет представлена двумя командами. "Шахтер" сыграет с "Ренном" в 1/16-й финала Лиги Европы; "Днепр-1" – с АЕКом в 1/16-й финала Лиги конференций. Суммарные результаты представителей каждой отдельной страны формируют общие показатели Таблицы коэффициентов – главный критерий, на основе которого формируется заявка Ассоциации на еврокубки.

Таблица коэффициентов. Общая информация

В Таблице коэффициентов 2022/23 продолжают борьбу 24 страны. Две из них сохранили максимальное представительство – Англия и Италия. Самой статусной Ассоциацией, не представленной в плей-офф, является Шотландия, которая занимает девятое место. Турция – единственная страна не из топ-10, сохранившая в еврокубках более трех команд.

Украина – единственная не из топ-12, сохранившая более одной.

Наименее статусной Ассоциацией, которая до сих пор остается в игре, является Молдова – 32-е место Таблицы коэффициентов.

По итогам борьбы в Таблице коэффициентов 2022/23 сформируется еврокубковая заявка сезона 2024/25.

За что сражается Украина?

Украина находится на шестнадцатом месте и главная цель – это место в топ-15. Это нужно для того, чтобы в сезоне 2024/25 сохранить в еврокубках пять команд.

Финиш ниже пятнадцатого места будет означать, что Украина будет иметь право заявить только четыре команды: одну – в Лигу чемпионов, три – в Лигу конференций (при условии отсутствия смещений в стартовой сетке, которые возникают ситуативно).

Финиш ниже четырнадцатого места также лишит Ассоциацию гарантированных мест в групповом раунде еврокубков. То есть, все полпреды будут под угрозой безвозвратно вылететь в квалификации. Четырнадцатое место и выше – это минимум один гарантированный участник группового раунда.

Однако следует не забывать, что с сезона 2024/25 изменится формат Лиги чемпионов. Так что может измениться и формат заявок в еврокубки.

Что нужно Украине? Кто – главные конкуренты?

Украина сейчас шестнадцатая. Для поднятия в топ-15 нужно обойти уже завершившую сезон Чехию и не дать себя обогнать Дании, которая единственная, кто имеет на это шансы.

Для того, чтобы опередить Чехию, двум украинским клубам нужно набрать минимум 0,55 балла по конвертации Таблицы коэффициентов. Это три игровых балла (за победу дают 2, за ничью – 1). То есть, минимум одна победа и одна ничья, или три ничьи в гарантированных четырех весенних матчах.

Для того, чтобы Украину не опередила Дания, двум нашим клубам суммарно нужно набрать весенний коэффициент, который будет отставать от набранного представителем Дании ("Митьюлланн") коэффициента не более чем на 0.875 балла.

Нашими главными конкурентами являются также Норвегия (одна команда весной) и Швейцария (одна команда весной). Отставание от первой – 0.250 балла; от второй – 0.675.

Список актуальных игровых пар:

"Ренн" (Франция) - "Шахтер" (Украина);

АЭК (Кипр) – "Днепр-1" (Украина);

"Спортинг" (Португалия) – "Митьюлланн" (Дания);

"Янг Бойз" (Норвегия) – "Лех" (Польша);

"Трабзонспор" (Турция) – "Базель" (Швейцария).

Дополнительные нюансы

Украина сохраняет шансы заявить победителя УПЛ 2022/23 сразу в групповой раунд Лиги чемпионов 2023/24. Для этого нужно, чтобы текущую Лигу чемпионов выиграла команда, гарантирующая себе участие в групповом раунде турнира через внутренний чемпионат.

Где следить за борьбой в Таблице коэффициентов?

Актуальная, свежая, полная и точная информация о перипетиях борьбы в Таблице коэффициентов появляется в наших разделах "Рейтинг УЕФА" и "Рейтинг клубов УЕФА".

Также вы можете следить за всеми нюансами борьбы Украины в Таблице коэффициентов в профильном телеграмм-канале. Там вы также найдете актуальный рейтинг клубов УЕФА, информацию о посевах и корзинах украинских представителей и их конкурентов, потенциальных соперников украинских команд. Также там вы сможете задать свои вопросы по Таблице коэффициентов профильному автору.