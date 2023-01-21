Если Россию вернут в еврокубки… Это не только моральный аспект, но и негативное влияние на стартовую заявку Украины
В сезоне 2023/24
Фото: The Guardian Nigeria
Российский футбольный союз сообщает о том, что во вторник, 24-го января, состоится их встреча с представителями УЕФА по вопросу возможного возвращения представителей страны-агрессора в международные соревнования.
Конечно, по логике событий, допускать Россию нельзя, но УЕФА в контексте этой темы однажды уже пошел против логики… Когда насчитал дисквалифицированной стране 4.333 балла сезонного еврокоэффициента.
UA-Футбол подробно освещал эту несправедливость в своем материале от 25.06.2022.
Уже в ходе еврокубкового сезона в телеграмм-канале автора UA-Футбол о Таблице коэффициентов >>> постоянно публиковались сведения о том, как несправедливо начисленный России коэффициент превышает реальные спортивные достижения многих Ассоциаций, представленных в Таблице коэффициентов.
По итогам квалификационных раундов и группового этапа трех европейских турниров Россия, без борьбы получив рейтинг 4.333, опередила уже 27 (!) стран, которые свои очки завоевали в спортивной конкурентной борьбе.
Интересно, что на эту несправедливость никак не отреагировала УАФ. Не был поднят вопрос о несправедливо начисленном России коэффициенте и членом исполкома УЕФА Андреем Павелко.
Если УЕФА-шные клерки пойдут в своей алогичности дальше, вернув российских представителей в еврокубки, то это будет не только моральным ударом по Украине. Это решение повлияет на еврокубковую заявку Украины на сезон 2023/24, лишив нашу Ассоциацию шанса напрямую вывести чемпиона УПЛ в группу Лиги чемпионов.
О том, какие условия нужны для прямого выхода лучшей украинской команды в группу Лиги чемпионов, UA-Футбол писал здесь:
Если кратко: нужна дисквалификация России и победа в текущей Лиге чемпионов команды, которая гарантирует себе выход в групповой раунд турнира через внутренний чемпионат.
Возвращение России, которая в стартовой заявке сезона 2023/24 находится на восьмом месте Таблицы коэффициентов, будет означать, что Украина впервые с сезона 2008/09 останется без прямого места в группе Лиги чемпионов.
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