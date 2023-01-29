Новый формат Еврокубков (с сезона 2024/25). Что известно сейчас
Таблица коэффициентов по-прежнему будет играть важную роль в формировании заявок
Фото: eurosport / Автор: неизвестен
Начиная с 2006-го года, Украина не пропустила ни одного группового раунда Лиги чемпионов. В текущем розыгрыше еврокубков определяется судьба украинской заявки на следующий сезон: если Лигу чемпионов 2022/23 выиграет команда, гарантирующая себе групповой этап через внутреннюю лигу, лучшая команда Украины автоматически выйдет в групповую стадию Лиги чемпионов 2023/24.
Но даже если этого не случится, у двух украинских представителей будет возможность пробиться в группу через квалификацию. И это будет окончание очередного цикла еврокубков, ведь с сезона 2024/25 вступит в силу реформа УЕФА. Все три еврокубовые турнира претерпевают изменения – от классического группового раунда розыгрыши перейдут к "швейцарской системе". На сегодняшний день еще много неизвестных организационных составляющих, но есть также то, с чем организаторы уже определились. Ниже – максимально полная информация о реформировании еврокубков, которая известна в настоящее время.
Общая информация
Основные изменения в Лиге чемпионов претерпит групповой этап. Вместо классических восьми групп по четыре команды будет одна общая Лига с 36-ю командами, в которой будут разыгрываться очки по "швейцарской системе". Каждая команда сыграет по восемь матчей с восемью разными соперниками (четыре дома – четыре на выезде). Результаты будут отражены в одной общей сводной турнирной таблице. По итогам группового турнира первые восемь команд пройдут в 1/8-ю финала. Команды с девятого по 24-е места включительно (16 команд) разыграют еще восемь мест 1/8-й финала в стыковом раунде плей-офф. Команды с 25-го по 36-е места турнирной таблицы не выйдут из группы.
Как будет формироваться список соперников в группе?
Команды будут разделены на четыре корзины по девять команд в соответствии с клубным рейтингом УЕФА пятилетнего цикла. Каждая команда сыграет с двумя представителями каждой корзины, в том числе и своей. Матчи между представителями одной Ассоциации на этом этапе невозможны.
Кто получит дополнительные четыре места в групповом раунде?
Поскольку реформа предусматривает расширение количества участников группового этапа с 32-х до 36-ти, появляется необходимость четырех дополнительных мест в группе. Их получат:
- третья команда пятой Ассоциации Таблицы коэффициентов (сейчас проходит квалификацию);
- лучшая команда лучшей Ассоциации предыдущего сезонного рейтинга УЕФА, которая не отобралась в Лигу чемпионов через чемпионат;
- лучшая команда второй лучшей Ассоциации предыдущего сезонного рейтинга УЕФА, которая не отобралась в Лигу чемпионов через чемпионата;
- победитель дополнительного слота "пути чемпионов" в квалификации (выходят не четыре команды, как сейчас, а пять).
Что известно об отборе в группу?
Схемы отбора в группу еще нет. Но УЕФА отмечает, что расширится "путь чемпионов" квалификации Лиги чемпионов. Следовательно, будет существовать он (выйдут в группу пять команд) и "путь представителей лиг" (выйдут в группу две команды).
Как сформируется общий список участников группового раунда?
Открытую официальную информацию о распределении лигочемпионовских мест между национальными Лигами УЕФА пока не предоставляет. Но в своих релизах отмечает, что в квалификации будет "путь чемпионов". Соответственно, будет существовать и "путь представителей лиг". Учитывая эти наблюдения, можно сделать вывод о последующем распределении лигочемпионовских квот.
Места в группе получат:
- победитель предыдущей Лиги чемпионов;
- победитель предыдущей Лиги Европы
- по четыре первые команды четырех первых Ассоциаций в Таблице коэффициентов (16 команд);
- три первые команды пятой Ассоциации в Таблице коэффициентов;
- две первые команды шестой Ассоциации в Таблице коэффициентов;
- по одной команде с седьмой по десятую (включительно) Ассоциаций в Таблице коэффициентов (четыре команды);
- по одной лучшей команде от двух лучших Ассоциаций в сезонном рейтинге (предыдущего сезона), финишировавших в своем чемпионате ниже зоны Лиги чемпионов (две команды),
- пять победителей квалификации "пути чемпионов";
- два победителя квалификации "пути представителей лиг".
Всего 36 команд.
Как будет происходить смещение сетки, если места победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы получат команды, вышедшие в группу через чемпионат, пока неизвестно.
Максимальное представительство в турнире от одной Ассоциации – шесть команд.
Начиная с 1/8-й финала, изменений в турнире не будет.
Лига Европы и Лига конференций
Лига Европы и Лига конференций должны претерпеть аналогичные изменения на групповой стадии – переход на "швейцарскую систему". На групповом раунде Лиги Европы будет восемь туров, на групповом раунде Лиги конференций – шесть туров.
После группового этапа турниров предусмотрен стыковой раунд за выход в 1/8-ю финала (условная 1/16-я финала).
Перехода команд из группового раунда Лиги чемпионов в плей-офф Лиги Европы не будет. Не будет также перехода команд из группового раунда Лиги Европы в плей-офф Лиги конференций.
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