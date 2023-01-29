Новый формат Еврокубков (с сезона 2024/25). Что известно сейчас

Начиная с 2006-го года, Украина не пропустила ни одного группового раунда Лиги чемпионов. В текущем розыгрыше еврокубков определяется судьба украинской заявки на следующий сезон: если Лигу чемпионов 2022/23 выиграет команда, гарантирующая себе групповой этап через внутреннюю лигу, лучшая команда Украины автоматически выйдет в групповую стадию Лиги чемпионов 2023/24.

Но даже если этого не случится, у двух украинских представителей будет возможность пробиться в группу через квалификацию. И это будет окончание очередного цикла еврокубков, ведь с сезона 2024/25 вступит в силу реформа УЕФА. Все три еврокубовые турнира претерпевают изменения – от классического группового раунда розыгрыши перейдут к "швейцарской системе". На сегодняшний день еще много неизвестных организационных составляющих, но есть также то, с чем организаторы уже определились. Ниже – максимально полная информация о реформировании еврокубков, которая известна в настоящее время.

Общая информация

Основные изменения в Лиге чемпионов претерпит групповой этап. Вместо классических восьми групп по четыре команды будет одна общая Лига с 36-ю командами, в которой будут разыгрываться очки по "швейцарской системе". Каждая команда сыграет по восемь матчей с восемью разными соперниками (четыре дома – четыре на выезде). Результаты будут отражены в одной общей сводной турнирной таблице. По итогам группового турнира первые восемь команд пройдут в 1/8-ю финала. Команды с девятого по 24-е места включительно (16 команд) разыграют еще восемь мест 1/8-й финала в стыковом раунде плей-офф. Команды с 25-го по 36-е места турнирной таблицы не выйдут из группы.

Как будет формироваться список соперников в группе?

Команды будут разделены на четыре корзины по девять команд в соответствии с клубным рейтингом УЕФА пятилетнего цикла. Каждая команда сыграет с двумя представителями каждой корзины, в том числе и своей. Матчи между представителями одной Ассоциации на этом этапе невозможны.

Кто получит дополнительные четыре места в групповом раунде?

Поскольку реформа предусматривает расширение количества участников группового этапа с 32-х до 36-ти, появляется необходимость четырех дополнительных мест в группе. Их получат:

третья команда пятой Ассоциации Таблицы коэффициентов (сейчас проходит квалификацию);

лучшая команда лучшей Ассоциации предыдущего сезонного рейтинга УЕФА, которая не отобралась в Лигу чемпионов через чемпионат;

лучшая команда второй лучшей Ассоциации предыдущего сезонного рейтинга УЕФА, которая не отобралась в Лигу чемпионов через чемпионата;

победитель дополнительного слота "пути чемпионов" в квалификации (выходят не четыре команды, как сейчас, а пять).

Что известно об отборе в группу?

Схемы отбора в группу еще нет. Но УЕФА отмечает, что расширится "путь чемпионов" квалификации Лиги чемпионов. Следовательно, будет существовать он (выйдут в группу пять команд) и "путь представителей лиг" (выйдут в группу две команды).

Как сформируется общий список участников группового раунда?

Открытую официальную информацию о распределении лигочемпионовских мест между национальными Лигами УЕФА пока не предоставляет. Но в своих релизах отмечает, что в квалификации будет "путь чемпионов". Соответственно, будет существовать и "путь представителей лиг". Учитывая эти наблюдения, можно сделать вывод о последующем распределении лигочемпионовских квот.

Места в группе получат :

победитель предыдущей Лиги чемпионов;

предыдущей Лиги чемпионов; победитель предыдущей Лиги Европы

предыдущей Лиги Европы по четыре первые команды четырех первых Ассоциаций в Таблице коэффициентов ( 16 команд );

); три первые команды пятой Ассоциации в Таблице коэффициентов;

команды пятой Ассоциации в Таблице коэффициентов; две первые команды шестой Ассоциации в Таблице коэффициентов;

команды шестой Ассоциации в Таблице коэффициентов; по одной команде с седьмой по десятую (включительно) Ассоциаций в Таблице коэффициентов ( четыре команды );

); по одной лучшей команде от двух лучших Ассоциаций в сезонном рейтинге (предыдущего сезона), финишировавших в своем чемпионате ниже зоны Лиги чемпионов ( две команды ),

), пять победителей квалификации "пути чемпионов";

победителей квалификации "пути чемпионов"; два победителя квалификации "пути представителей лиг".

Всего 36 команд.

Как будет происходить смещение сетки, если места победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы получат команды, вышедшие в группу через чемпионат, пока неизвестно.

Максимальное представительство в турнире от одной Ассоциации – шесть команд.

Начиная с 1/8-й финала, изменений в турнире не будет.

Лига Европы и Лига конференций

Лига Европы и Лига конференций должны претерпеть аналогичные изменения на групповой стадии – переход на "швейцарскую систему". На групповом раунде Лиги Европы будет восемь туров, на групповом раунде Лиги конференций – шесть туров.

После группового этапа турниров предусмотрен стыковой раунд за выход в 1/8-ю финала (условная 1/16-я финала).

Перехода команд из группового раунда Лиги чемпионов в плей-офф Лиги Европы не будет. Не будет также перехода команд из группового раунда Лиги Европы в плей-офф Лиги конференций.