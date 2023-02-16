УЕФА не лишал дисквалифицированную Россию еврокоэффициента. Организация дала объяснение

В начале февраля некоторые информационные ресурсы поспешили сообщить, что УЕФА лишил Россию несправедливо начисленных баллов в Таблицу коэффициентов. Напомним, что страна-агрессор, будучи отстраненной от еврокубков, получила за сезон 2022/23 4.333 балла еврокоэффициента как наименьшую сезонную долю, добытую страной за предыдущие пять лет (цикл УЕФА).

ЗДЕСЬ >>> Полная история о начислении дисквалифицированной России очков в Таблицу коэффициентов –

При этом, никаких объяснений или пресс-релизов УЕФА не давал. Информация СМИ основывалась на том факте, что с некоторых сайтов в графе "Россия" исчез показатель еврокоэффициента. В частности, и на сайте УЕФА.

И вот организация дала объяснение:

"Due to the suspension of all Russian national teams and clubs from UEFA competitions until further notice, as decided by the UEFA Executive Committee on 28 February 2022, having as a consequence that no Russian clubs are participating in the current 2022/23 UEFA club competitions season, Russia will be assigned with the lowest amount of coefficient points they have earned over the last five seasons, i.e. 4.333 points for the men’s association club coefficient and 1.750 for the women’s association club coefficient upon completion of the 2022/23 season".

"В связи с отстранением всех российских национальных команд и клубов от соревнований УЕФА до дальнейшего сообщения, согласно решению Исполнительного комитета УЕФА от 28-го февраля 2022-го года, в результате чего ни один российский клуб не участвует в текущем сезоне клубных соревнований УЕФА 2022/23, после завершения сезона 2022/23 России будет присвоено наименьшее количество очков коэффициента, которое они заработали за последние пять сезонов, то есть 4,333 балла для клубного коэффициента мужской ассоциации и 1,750 для клубного коэффициента женской ассоциации".

То есть все, что изменилось, это временные рамки. Страна-агрессор, будучи дисквалифицированной, получит свой еврокоэффициент, но по завершению текущего сезона.

Также напомним, что Россия уплатила в УЕФА членский взнос за сезон 2022/23.