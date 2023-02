УЕФА не лишал дисквалифицированную Россию еврокоэффициента. Организация дала объяснение

В начале февраля некоторые информационные ресурсы поспешили сообщить, что УЕФА лишил Россию несправедливо начисленных баллов в Таблицу коэффициентов. Напомним, что страна-агрессор, будучи отстраненной от еврокубков, получила за сезон 2022/23 4.333 балла еврокоэффициента как наименьшую сезонную долю, добытую страной за предыдущие пять лет (цикл УЕФА).

При этом, никаких объяснений или пресс-релизов УЕФА не давал. Информация СМИ основывалась на том факте, что с некоторых сайтов в графе "Россия" исчез показатель еврокоэффициента. В частности, и на сайте УЕФА.

И вот организация дала объяснение:

"Due to the suspension of all Russian national teams and clubs from UEFA competitions until further notice, as decided by the UEFA Executive Committee on 28 February 2022, having as a consequence that no Russian clubs are participating in the current 2022/23 UEFA club competitions season, Russia will be assigned with the lowest amount of coefficient points they have earned over the last five seasons, i.e. 4.333 points for the men’s association club coefficient and 1.750 for the women’s association club coefficient upon completion of the 2022/23 season".