Таблица коэффициентов УЕФА. Украина приблизилась к топ-15. Но нужен последний штрих
В двух следующих матчах нужно хотя бы однажды не проиграть
Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий
Могло быть лучше… "Днепр-1" мог дотерпеть до ничьей (хотя по игре немного уступал АЕКу), и тогда картина была бы кардинально другой. Тогда бы Украина обошла не только "стоячую" Чехию, но и Норвегию, которая в лице "Буде-Глимта" неожиданно потеряла один балл (0.25 очка по конвертации Таблицы коэффициентов) в противостоянии с "Лехом". Но не сложилось. Показав пятидесятипроцентную эффективность (два из четырех, или 0.4 из 0.8 возможных по конвертации Таблицы коэффициентов – победа "Шахтера" и поражение "Днепра-1"), Украина максимально приблизилась к цели. Но еще ее не достигла.
Цель – топ-15 и сохранение пяти мест в еврокубках. Для этого нужно из двух ответных матчей хотя бы в одном не проиграть. Хотя существует и другой путь: "Шахтер" может позволить себе проиграть "Ренну" в игровое время с разницей в один мяч, но тогда нужна победа в серии пенальти. При таком сценарии Украина усилиями "горняков" получила бы один балл бонуса за выход в 1/8-ю финала Лиги Европы, чего было бы достаточно для опережения Чехии.
А если "Лех" одолеет "Буде-Глимт", то одного балла Украине хватит и для опережения Норвегии. А вот чтобы опередить Швейцарию, нужно минимум два балла (одна победа, или две ничьих, или ничья и выход "Шахтера" в 1/8-ю финала Лиги Европы) при условии, что "Базель" проиграет и второй матч "Трабзонспору" (первый остался за турками 1:0).
Однако здесь еще нужно учитывать позицию Дании. Да, она далековато позади. Да, по итогу недели Украина еще на 0.2 балла нарастила преимущество над этой страной, но все же "Мидтьюлланн" остается в игре. Гостевая ничья со "Спортингом" – серьезная заявка. Хотя еще далеко не гарантия прохода дальше.
Сербия усилиями "Партизана" на неделе одержала победу и за счет меньшего делителя еще на 0.1 балла оторвалась от Украины. Турция набрала столько же, сколько и мы, приструнив "Базель", что нам на руку (+0,4 относительно Швейцарии). Дружественные поляки не позволили Норвегии взять максимум, позволив Украине на 0.15 балла сократить отставание. Ну и плюс 0.2 по отношению к Дании, как уже было отмечено. Но все эти слезы не будут иметь значения без последнего штриха…
Через неделю Украине необходим еще минимум один балл. Очень необходим. Без него будет грустно…
kassiesa.net
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