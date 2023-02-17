Повторение 2021-го? Украина уже была в ситуации, когда для принципиально другого уровня в ТК не хватило одной победы

Позиции в Таблице коэффициентов можно разделить на определенные уровни, которые друг от друга отличаются принципиально. То есть, количеством команд в еврокубковой заявке, стартовыми позициями в квалификации или групповом раунде и т.д. К примеру, сейчас нет различия меж первым и четвертым местами Таблицы коэффициентов, но между первым и пятым (либо четвертым и пятым) – разница принципиальная. И она измеряется общим количеством представителей в еврокубках, количеством команд в Лиге чемпионов и прочее.

Принципиальная разница есть также между шестым и седьмым местами, одиннадцатым и двенадцатым, пятнадцатым и шестнадцатым. В плоскости двух последних позиций сейчас находится Украина: она борется за то, чтобы финишировать в топ-15, что позволит сохранить пять команд в еврокубках, две команды в Лиге чемпионов и иметь минимум одно гарантированное место в групповом этапе одного из евротурниров. Шестнадцатая позиция таких преференций не дает.

По состоянию на сейчас у Украины в еврокубковом сезоне 2022/23 есть два гарантированных матча: "Шахтер" против "Ренна" в гостях и "Днепр-1" против АЕКа дома. В этих матчах можно взять пять баллов в Таблицу коэффициентов (одно очко по конвертации еврокубков), но для поднятия в топ-15 достаточно даже одного. То есть, одной ничьей, или двух поражений в игровое время, но с победой "Шахтера" в серии пенальти над "Ренном" и одним бонусным баллом за выход в 1/8-ю финала Лиги Европы. Без этого одного балла Украина впервые с 2009-го года (!) деградирует до четырех команд в еврокубковой заявке.

Интересно, что ровно два года назад, 2020/21, нашей Ассоциации также не хватило толики для поднятия в Таблице коэффициентов на принципиально иной уровень. Тогда Украина финишировала 12-й, отстав от одиннадцатой Шотландии на 0.275 балла. Это показатель, который мог нивелироваться одной победой или двумя ничьими. В привычных условиях падение ниже 11-й позиции ТК должно было бы означать гарантированную потерю прямого места в группе Лиги чемпионов.

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Однако Украина его не потеряла, потому что в заявке сезона 2022/23 (сформировалась по итогу сезона 2020/21, в котором и было то отставание от Шотландии) проходила как одиннадцатая Ассоциация из-за отстранения страны-агрессорки.

Стоит отметить, что речь об одном необходимом балле ведется с учетом того, что Дания отстает от Украины более чем на один балл по конвертации еврокубков (шесть игровых очков) и остается в еврокубках с одной командой. Пятнадцатое место Украине гарантирует минимум одна ничья в следующих двух матчах и не выход "Мидтьюлланна" в четвертьфинал Лиги Европы.