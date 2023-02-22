Три сценария борьбы Украины за топ-15 Таблицы коэффициентов. Определяющий тур еврокубков

В четверг, 23-го февраля, состоятся ответные матчи раунда плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций. "Шахтер" в гостях сыграет против "Ренна" (первый матч – 2:1 в пользу "горняков"), а "Днепр-1" дома – против АЕКа из Ларнаки (первый матч – 1:0 в пользу киприотов).

UA-Футбол уже сообщал о тонкостях борьбы Украины в Таблице коэффициентов. В частности, за место в топ-15. Итог этой борьбы определит, сохранит ли Украина еврокубковую квоту в пять команд. Детальнее об этом – в профильном телеграмм-канале о Таблице коэффициентов >>>

Есть три сценария развития этой борьбы:

Украина в ближайших еврокубковых матчах не наберет ни одного очка – борьба за топ-15 проиграна; Украина в ближайших еврокубковых матчах наберет очки, а Дания в лице ее единственного представителя ("Мидтьюлланн") вылетит – борьба за топ-15 выиграна; Украина в ближайших еврокубковых матчах наберет очки, а Дания в лице ее единственного представителя ("Мидтьюлланн") продолжит выступление – борьба за топ-15 продолжится.

Последний пункт можно разделить на два подпункта:

а) борьба продолжится без активного участия Украины – это если "Мидтьюлланн" пройдет в следующий раунд, а обе украинские команды сойдут с дистанции, добыв какие-то очки в Таблицу коэффициентов;

б) борьба продолжится с активным участием Украины – если в следующий раунд пройдут и представитель Дании, и представитель (и) Украины.

Матч "Ренн" - "Шахтер" начнется в 19:45, а "Днепр-1" - АЕК – в 22:00.