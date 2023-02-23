Вице-чемпион не будет играть в ЛЧ. Что случится, если Украина потеряет место в топ-15 ТК

Украина продолжает бороться за попадание в топ-15 Таблицы коэффициентов УЕФА. Перед ответными матчами раунда плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций украинская Ассоциация находится на 16-м месте, отставая от Норвегии на 0.1 балла, а от Чехии – на 0.15. Важно, что Чехия при этом не может изменить свои позиции – страна не вывела в плей-офф ни одного своего представителя.

Так что Украине хватит даже одной ничьей в двух матчах, чтобы подняться в топ-15. Если Дания в лице "Мидтьюлланна" не пройдет "Спортинг", то этого хватит для окончательного завоевания места в топ-15. Также цель может быть достигнута благодаря одной нашей ничьей и поражению "Буде-Глимта" от "Леха" (первый матч – 0:0). Еще один вариант – это два набранных Украиной очка (победа "Днепра-1" или ничья "Шахтера", за которую достанется еще одно очко бонуса) и поражение "Базеля" от "Трабзонспора" (первый матч – победа турок 1:0).

В текущей Таблице коэффициентов (2022/23) определяется представительство стран на сезон 2024/25. Шестнадцатое место для Украины – это не только потеря одной команды в заявке (вместо пяти будет четыре), а и потеря одного места в Лиге чемпионов (туда будет отбираться только чемпион УПЛ), а также потери стартовых позиций в квалификации для вице-чемпиона, третьей и четвертой команд УПЛ.

Как есть сегодня

Стартовые позиции Украины в еврокубковом сезоне 2022/23 (текущем):

первое место УПЛ – группа Лиги чемпионов;

– группа Лиги чемпионов; второе место УПЛ – второй квалификационный раунд Лиги чемпионов (путь не чемпионов);

– второй квалификационный раунд Лиги чемпионов (путь не чемпионов); третье место УПЛ – раунд плей-офф квалификации Лиги Европы (минимум группа Лиги конференций);

– раунд плей-офф квалификации Лиги Европы (минимум группа Лиги конференций); четвертое место УПЛ – третий квалификационный раунд Лиги конференций;

– третий квалификационный раунд Лиги конференций; пятое место УПЛ – второй квалификационный раунд Лиги конференций.

Как может быть в сезоне 2024/25

Стартовые позиции Украины в сезоне 2024/25, если в Таблице коэффициентов Ассоциация будет вне топ-15 (на 16-м месте – ниже Украина опуститься не может):

первое место УПЛ – второй квалификационный раунд Лиги чемпионов (путь чемпионов);

– второй квалификационный раунд Лиги чемпионов (путь чемпионов); второе место УПЛ (или обладатель Кубка Украины) – первый квалификационный раунд Лиги Европы;

– первый квалификационный раунд Лиги Европы; третье и четвертое (или второе и третье) места УПЛ – второй квалификационный раунд Лиги конференций.

Пятнадцатое место дает значительно лучшие стартовые позиции для команд, чем шестнадцатое. Но есть разница и между пятнадцатым и четырнадцатым местами. Главная из них состоит в стартовой позиции квалификации в Лиге чемпионов. Пятнадцатое место Таблицы коэффициентов – это старт и чемпиона, и вице-чемпиона страны со второго раунда отбора. Четырнадцатое место Таблицы коэффициентов – это старт вице-чемпиона страны со второго раунда отбора, а чемпиона – с раунда плей-офф (с гарантированным групповым этапом Лиги Европы).

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Поскольку в пределах одной победы для Украины находится не только позиция в топ-15, а даже тринадцатое место в Таблице коэффициентов, бороться стоит за каждый балл.