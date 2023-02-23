Официально. Украина гарантировала себе место в топ-15 ТК и сохранила пять команд в еврокубках
Последним штрихом, который поспособствовал этому, стала ничья Днепра-1 с АЕКом
"Днепр-1" в ответном матче плей-офф раунда Лиги конференций не отыгрался против АЕКа за поражение 0:1 на Кипре. Однако украинская команда не проиграла, завершив матч вничью 0:0. Этот результат добавил Украине один балл (0.2) в Таблицу коэффициентов.
Этого хватило, чтобы обойти уже не активную в еврокубках Чехию и подняться в топ-15. Поскольку Дания лишилась всех участников еврокубков, из топ-15 Украина уже не вылетит.
Также еще есть шанс опередить Норвегию, но у нее по состоянию на данный момент (21:45) еще есть один участник.
Место в топ-15 Таблицы коэффициентов – это сохранение еврокубковой квоты в пять команд, сохранение двух мест в Лиге чемпионов, а также вероятность минимум одного гарантированного места в групповом раунде одного из еврокубков.
Больше информации о Таблице коэффициентов по итогам текущей недели будет после матча "Шахтера".
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