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Таблица коэффициентов УЕФА. Украина в топ-14 и с возможностью подняться выше

Рейтинг УЕФА
(1 голосов)

Задание, которое стояло перед страной, выполнено

Таблица коэффициентов УЕФА. Украина в топ-14 и с возможностью подняться выше

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Задание выполнено… Ну, конечно, можно говорить о борьбе за топ-11 (на топ-10 нет даже теоретических шансов), однако нужно смотреть правде в глаза. В соответствии со своими возможностями. Место в топ-15 – хороший результат для Украины по итогам сезона.

Задача даже перевыполнена, ведь уже гарантировано минимум четырнадцатое место (пять команд в еврокубках, две команды в Лиге чемпионов). От пятнадцатого оно отличается наличием гарантированного (без каких-либо дополнительных условий) места для одной команды в групповом раунде одного из евротурниров. То есть чемпион страны в сезоне 2024/25 стартует не со второго раунда квалификации Лиги чемпионов (как было бы при достижении 15-й позиции), а с раунда плей-офф (условный четвертый квалификационный раунд). То есть придется проходить на двух соперников меньше, еще и имея страховочный вариант с группой Лиги Европы. Хороший бонус.

Смешнее всего то, что этого всего Украина на неделе достигла бы даже с одной ничьей "Днепра-1". Или с одним-единственным бонусом от "Шахтера" за выход в 1/8-ю финала. Одного балла (0.2 по конвертации еврокубков) хватило, чтобы обойти "стоячую" Чехию, а также Норвегию, которую остановил, не дав "Буде-Глимту" очков, польский "Лех". Прекратила борьбу и Дания, хотя нашему месту в топ-15 при опережении и Чехии, и Норвегии не угрожала бы даже она. Также минус Сербия. Также минус одна команда у Турции. Единственный конкурент Украины, на неделе взявший очки – это Швейцария.

"Базель" одержал победу – те же два балла, что и суммарное достижение "Днепра-1" и "Шахтера". Но два балла немного ценнее наших из-за меньшего делителя – 0,5 против 0,4. То есть Швейцария на 0.1 балла нарастила отрыв от Украины, но в целом разница составляет 0.375 балла. Это можно отыграть по итогу одного матча.

Десятую Австрию шансов опередить нет даже теоретических. До одиннадцатой Сербии – более трех баллов (3.075). Чтобы это отыграть, "Шахтер" должен выходить в финал без потери, да еще и там цепляться минимум за ничью в игровое время. Маловероятно. До двенадцатой Турции – 2.200 балла, но у нее еще три команды в турнирах.

Задача на оставшийся сезон – опередить Швейцарию, не дав ей впервые с 2004-го года финишировать выше Украины в Таблице коэффициентов. Ну и при этом улучшать стартовую позицию в кампании 2023/24. Сейчас Украина там четырнадцатая, отставая от той же Швейцарии на более чем два балла.

Таблица коэффициентов УЕФА. Украина в топ-14 и с возможностью подняться выше - изображение 1

Стартовая позиция Украины на сезон 2023/24 по состоянию на сейчас. Показатель еще может изменяться / скриншот - kassiesa.net

В сезонном рейтинге (коэффициент 2022/23) наша Ассоциация вплотную приблизилась к топ-20 – 21-е место. На расстоянии одной победы – "стоячая" Норвегия, еще немного дальше – "стоячая" Дания. А со Словакией, еще активной в еврокубках, сезонный показатель одинаков. Хотя эта борьба (в сезонном рейтинге) – сугубо за престиж.

Сезон продолжается, и продолжаются приключения Украины в Таблице коэффициентов. В трудные времена все могло быть значительно хуже, чем есть сейчас.

Читайте такжеТаблица коэффициентов, еврокубковая заявка Украины и потенциальные соперники наших команд - в профильном телеграмм-канале >>>

Таблица коэффициентов УЕФА. Украина в топ-14 и с возможностью подняться выше - изображение 2

Скриншот - kassiesa.net
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В статье: Таблица коэффициентов
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Комментарии (4)
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download1 (huyersk)
24.02.2023 в 03:10
Chwała Polski
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download1 (huyersk)
24.02.2023 в 03:10
Chwała Polski
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download1 (huyersk)
24.02.2023 в 03:10
І не посунули братів чехів з топ-15.Chwała Polski
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download1 (huyersk)
24.02.2023 в 03:02
я би сказав - перевиконали. Подякуємо черговий раз братам полякам! Chwała Polski
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