Украина & Швейцария. Принципиальность между сборными командами переносится и на клубную борьбу
Швейцария посягает на то, чтобы впервые за долгие годы опередить Украину в Таблице коэффициентов
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Осенью 2020-го года футбольные отношения между Украиной и Швейцарией коренным образом изменились. Две сборные в последнем туре группового раунда Дивизиона А Лиги наций должны были разыграть между собой сохранение прописки в элитарном дивизионе турнира, однако "нати" решили пойти не по игровому пути.
Опираясь на решение врачей, швейцарские власти кантона Люцерн запретили проведение игры, а сборную Украины отправили на карантин из-за якобы эпидемии в ней больных на коронавирус. В итоге Швейцария одержала техническую победу 3:0, благодаря которой заняла третье место турнирной таблицы, оставив за собой место в Дивизионе А. Украина опустилась на ранг ниже.
Скриншот - soccerway
С тех пор эти сборные на футбольном поле не пересекались. С осени 2020-го года не играли между собой и клубы двух стран, однако без заочной принципиальной борьбы не обошлось. Эта борьба сейчас происходит между странами в Таблице коэффициентов, и опередить Швейцарию – принципиальная задача для Украины.
Именно принципиальная, ведь практическое значение в этом случае отходит на второй план. Швейцария занимает тринадцатое место в Таблице коэффициентов, Украина – четырнадцатое (ниже опуститься уже не может). Эти позиции никак не отличаются друг от друга в контексте стартовой еврокубковой квоты на сезон 2024/25.
- Лига чемпионов – две;
- Лига Европы – одна;
- Лига конференций – две.
Чемпионы обеих Ассоциаций стартуют с раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов (гарантированный минимум – групповой этап Лиги Европы), вице-чемпионы – со второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Победитель Кубка или третий призер каждой лиги начнет путь с третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Четвертое и пятое места чемпионата (или третье и четвертое) начнут свой поход в Европе со второго квалификационного раунда Лиги конференций.
Для тринадцатого места Таблицы коэффициентов изменения возможны с учетом смещения сетки из-за перехода квоты победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы другим Ассоциациям, но заранее это предусмотреть и спрогнозировать невозможно.
Принципиальная задача для Украины – не позволить Швейцарии впервые с 2004-го года финишировать в Таблице коэффициентов выше себя.
Скриншот - kassiesa.net
По итогу сезона 2003/04 (окончание пятилетнего цикла, начавшегося в 1999-м году), Швейцария финишировала на тринадцатом месте Таблицы коэффициентов, а Украина – на четырнадцатом. У обеих Ассоциаций было по четыре команды. Общее отставание составило 0.25 балла. Это ровно одна ничья.
Скриншот - kassiesa.net
Сейчас, перед матчами 1/8-й финала Лиги Европы и Лиги конференций, Швейцария и Украина занимают те же позиции, но разрыв между странами в Таблице коэффициентов составляет 0.375 балла. Это можно компенсировать не одной ничьей, а одной победой. У обеих стран осталось по одному участнику.
"Шахтер" сыграет с "Фейеноордом" в Лиге Европы, "Базель" – со "Слованом" в Лиге конференций.
Очки, полученные "Базелем", делятся на "4" (украинские очки делятся на "5"), что дает Швейцарии преимущество. Однако "Шахтер", в отличие от "Базеля", может получить в ближайшем раунде один балл бонуса. В общем, на кону у обеих команд/стран стоит по одному баллу к Таблице коэффициентов. Чтобы Украина опередила Швейцарию, "Шахтеру" нужно набрать на 0.375 балла больше.
Задача, которая вполне по силам Украине. Борьба продолжается.
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