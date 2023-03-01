Украина & Швейцария. Принципиальность между сборными командами переносится и на клубную борьбу

Осенью 2020-го года футбольные отношения между Украиной и Швейцарией коренным образом изменились. Две сборные в последнем туре группового раунда Дивизиона А Лиги наций должны были разыграть между собой сохранение прописки в элитарном дивизионе турнира, однако "нати" решили пойти не по игровому пути.

Опираясь на решение врачей, швейцарские власти кантона Люцерн запретили проведение игры, а сборную Украины отправили на карантин из-за якобы эпидемии в ней больных на коронавирус. В итоге Швейцария одержала техническую победу 3:0, благодаря которой заняла третье место турнирной таблицы, оставив за собой место в Дивизионе А. Украина опустилась на ранг ниже.

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С тех пор эти сборные на футбольном поле не пересекались. С осени 2020-го года не играли между собой и клубы двух стран, однако без заочной принципиальной борьбы не обошлось. Эта борьба сейчас происходит между странами в Таблице коэффициентов, и опередить Швейцарию – принципиальная задача для Украины.

Именно принципиальная, ведь практическое значение в этом случае отходит на второй план. Швейцария занимает тринадцатое место в Таблице коэффициентов, Украина – четырнадцатое (ниже опуститься уже не может). Эти позиции никак не отличаются друг от друга в контексте стартовой еврокубковой квоты на сезон 2024/25.

Обе позиции дают право заявить на еврокубки пять команд:

Лига чемпионов – две;

– две; Лига Европы – одна;

– одна; Лига конференций – две.

Чемпионы обеих Ассоциаций стартуют с раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов (гарантированный минимум – групповой этап Лиги Европы), вице-чемпионы – со второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Победитель Кубка или третий призер каждой лиги начнет путь с третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Четвертое и пятое места чемпионата (или третье и четвертое) начнут свой поход в Европе со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

Для тринадцатого места Таблицы коэффициентов изменения возможны с учетом смещения сетки из-за перехода квоты победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы другим Ассоциациям, но заранее это предусмотреть и спрогнозировать невозможно.

Принципиальная задача для Украины – не позволить Швейцарии впервые с 2004-го года финишировать в Таблице коэффициентов выше себя.

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По итогу сезона 2003/04 (окончание пятилетнего цикла, начавшегося в 1999-м году), Швейцария финишировала на тринадцатом месте Таблицы коэффициентов, а Украина – на четырнадцатом. У обеих Ассоциаций было по четыре команды. Общее отставание составило 0.25 балла. Это ровно одна ничья.

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Сейчас, перед матчами 1/8-й финала Лиги Европы и Лиги конференций, Швейцария и Украина занимают те же позиции, но разрыв между странами в Таблице коэффициентов составляет 0.375 балла. Это можно компенсировать не одной ничьей, а одной победой. У обеих стран осталось по одному участнику.

"Шахтер" сыграет с "Фейеноордом" в Лиге Европы, "Базель" – со "Слованом" в Лиге конференций.

Очки, полученные "Базелем", делятся на "4" (украинские очки делятся на "5"), что дает Швейцарии преимущество. Однако "Шахтер", в отличие от "Базеля", может получить в ближайшем раунде один балл бонуса. В общем, на кону у обеих команд/стран стоит по одному баллу к Таблице коэффициентов. Чтобы Украина опередила Швейцарию, "Шахтеру" нужно набрать на 0.375 балла больше.

Задача, которая вполне по силам Украине. Борьба продолжается.