Таблица коэффициентов УЕФА. Плохо уже не будет

Напряжение в Таблице коэффициентов спало. Спало еще после матчей 1/16-ой финала Лиги Европы и Лиги конференций, когда Украина выполнила стратегическое задание на сезон – место в топ-15. Удалось завоевать даже четырнадцатое место, бонусом к которому добавляется гарантированный групповой этап для одного из участников еврокубковой заявки. Есть ли смысл бороться за 13-ю позицию? Однозначно, да. Станет ли трагедией ее не завоевание? Однозначно, нет. Что стоит на кону? Прежде всего, престиж, ведь не хочется впервые за почти двадцать лет финишировать ниже Швейцарии. А уже во вторую очередь потенциальные дивиденды: возможные изменения в стартовой сетке из-за квот победителей Лиги Европы и Лиги конференций скорее коснутся тринадцатого места, чем четырнадцатого. Но на данный момент времени это только гипотетические преференции.

На неделе Украина к тринадцатому месту ближе не стала. Сложилась довольно нетипичная ситуация, когда группа из трех конкурентов получила идентичный результат: по одной ничьей. Однако суть немного разнится.

Одна ничья Турции – это только 1/6-ая из возможного. То есть один балл из возможных шести на три команды. Ничья Украины и ничья Швейцарии – это половина возможного. Но и здесь есть разница между ценой одного балла. Швейцарский поделился на "четыре" (0.25), украинский – на "пять" (0.2). Поэтому (минус 0.05) у украинской Ассоциации относительно Швейцарии по итогам недели. Относительно турок остаемся там, где и были – 2.200 балла отставания.

Конкурента из страны сыра и часов можно обойти уже по итогам ответных матчей, но для этого "Шахтеру" обязательно нужно побеждать, а "Базель" должен проиграть "Словану". Не фантастический сценарий, однако и не супер-очевидный.

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В сезонном рейтинге (коэффициент 2022/23) Украина осталась на 21-м месте, вплотную приблизившись к Норвегии. Для попадания в топ-20 требуется еще минимум одна ничья. А вот победа может поднять страну даже в топ-15. Но это тоже сугубо про престиж.

Ровно через неделю решится, продолжит ли Украина евросезон. И каков бы ни был итог выезда в Роттердам, глобального провала уже не будет. За это хвала ВСУ, а затем – футболистам.

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