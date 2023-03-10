Таблица коэффициентов УЕФА. Плохо уже не будет
Тринадцатое место немного отдалилось, но это не катастрофа
Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий
Напряжение в Таблице коэффициентов спало. Спало еще после матчей 1/16-ой финала Лиги Европы и Лиги конференций, когда Украина выполнила стратегическое задание на сезон – место в топ-15. Удалось завоевать даже четырнадцатое место, бонусом к которому добавляется гарантированный групповой этап для одного из участников еврокубковой заявки. Есть ли смысл бороться за 13-ю позицию? Однозначно, да. Станет ли трагедией ее не завоевание? Однозначно, нет. Что стоит на кону? Прежде всего, престиж, ведь не хочется впервые за почти двадцать лет финишировать ниже Швейцарии. А уже во вторую очередь потенциальные дивиденды: возможные изменения в стартовой сетке из-за квот победителей Лиги Европы и Лиги конференций скорее коснутся тринадцатого места, чем четырнадцатого. Но на данный момент времени это только гипотетические преференции.
На неделе Украина к тринадцатому месту ближе не стала. Сложилась довольно нетипичная ситуация, когда группа из трех конкурентов получила идентичный результат: по одной ничьей. Однако суть немного разнится.
Одна ничья Турции – это только 1/6-ая из возможного. То есть один балл из возможных шести на три команды. Ничья Украины и ничья Швейцарии – это половина возможного. Но и здесь есть разница между ценой одного балла. Швейцарский поделился на "четыре" (0.25), украинский – на "пять" (0.2). Поэтому (минус 0.05) у украинской Ассоциации относительно Швейцарии по итогам недели. Относительно турок остаемся там, где и были – 2.200 балла отставания.
Конкурента из страны сыра и часов можно обойти уже по итогам ответных матчей, но для этого "Шахтеру" обязательно нужно побеждать, а "Базель" должен проиграть "Словану". Не фантастический сценарий, однако и не супер-очевидный.
***
В сезонном рейтинге (коэффициент 2022/23) Украина осталась на 21-м месте, вплотную приблизившись к Норвегии. Для попадания в топ-20 требуется еще минимум одна ничья. А вот победа может поднять страну даже в топ-15. Но это тоже сугубо про престиж.
Ровно через неделю решится, продолжит ли Украина евросезон. И каков бы ни был итог выезда в Роттердам, глобального провала уже не будет. За это хвала ВСУ, а затем – футболистам.
Скриншот - kassiesa
Популярное сейчас
- Шахтер - Фейеноорд 1:1. Гол спиной от Ракицкого победу не принес
- Ракицкий, Топалов и Крыськив в старте Шахтера на Фейеноорд
- В Москве раздался сигнал воздушной тревоги
- Месси пора в Азию, Неймару – в Америку, Мбаппе надо выбирать. ТОП-5 выводов из вылета ПСЖ из Лиги чемпионов
- Гусев женился в третий раз. Избранницей стала дочь скандального депутата от ОПЗЖ. ФОТО
- Салах уничтожил аргентинского защитника МЮ на поле и превратил его в мем. ФОТО
Новости по теме
- 14:26 Зарубежные Шахтер против Базеля в заочной борьбе – как основа. Но и Турция активна в Таблице коэффициентов
- 20:34 Зарубежные В полуфинал Кубка Нидерландов вышла команда из третьего дивизиона. Это только третий случай в эру профессионального футбола
- 13:47 Украинские Украина & Швейцария. Принципиальность между сборными командами переносится и на клубную борьбу