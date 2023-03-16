Официально. УПЛ потеряла шансы на прямое место в группе ЛЧ 2024/25 через Таблицу коэффициентов
Осталась маленькая лазейка сквозь сезонный рейтинг Ассоциаций
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Шахтер" в ответном матче 1/8-й финала Лиги Европы с "Фейеноордом" проиграл и не сумел взять очки в Таблицу коэффициентов. Это значит, что по итогам сезона Украина не опередит Сербию, Турцию и Швейцарию и не поднимется на 11-е место.
Это, в свою очередь, означает, что в сезоне 2024/25 у Украины не будет прямой путевки в группу Лиги чемпионов. Гарантированное прямое место в группе УПП потеряла еще раньше, а теперь упущены шансы оказаться в группе даже благодаря смещению сетки, связанному с квотой CL-TH.
Остается возможность пройти в группу Лиги чемпионов 2024/25 благодаря сезонному рейтингу, но для этого Ассоциации нужно финишировать в топ-2.
Если через сезонный рейтинг Украина не получит прямой путевки в группу Лиги чемпионов 2024/25, то чемпиону придется на пути в группу пройти одного соперника (гарантированный минимум - групповой рануд Лиги Европы), а вице-чемпиону - трех соперников (без гарантированного группового раунда любого турнира).
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