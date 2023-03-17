Таблица коэффициентов УЕФА. Закончили, но не мучились

Перед 1/8-й финала Лиги Европы и Лиги конференций были рабочие (реальные) шансы обойти Швейцарию, и только теоретические – Турцию и Сербию. То есть формально еще сохранялась возможность побороться за шанс получить автоматическую путевку в группу Лиги чемпионов 2024/25, но фактически была борьба только за престиж. То есть за то, чтобы финишировать не на 14-м месте, а на 13-м, разницы между которыми в стандартной стартовой схеме нет. В итоге, Украина проиграла и формальную, и фактическую борьбу. Итоги всем следящим за Таблицей коэффициентов известны.

Четырнадцатое место. Удалось сохранить пять команд в еврокубках на сезон 2024/25. Из них две будут играть в Лиге чемпионов. Правда, ни у одной не будет автоматического места в группе, если только Украина каким-то чудом не заскочит в топ-2 сезонного рейтинга 2023/24. Учитывая сопутствующие обстоятельства и то, каким тяжелым во всех планах для нашей страны был последний год, это неплохой результат.

А случившееся на неделе… "Шахтер" проиграл 0:7. Обидно, но не больше. Турция, как и Украина, прекратила свои выступления в сезоне, зацепив еще 0.4 балла усилиями "Фенербахче". "Базель" еще раз пролез (иначе и не скажешь) дальше, добавив Швейцарии еще 0.25 балла. Но эти крохи важны уже не для текущей Таблицы коэффициентов, а для стартовой Таблицы коэффициентов сезона 2023/24.

Там Украина, как и на финише нынешней кампании, четырнадцатая. Отставание от одиннадцатой Турции – 2.700 балла. Отставание от двенадцатой Сербии – 2.475 балла, отставание от тринадцатой Швейцарии – 2.375 (этот показатель еще может возрасти). Другие уже впереди далеко. А сзади за спиной близко Норвегия, Дания, Чехия, Израиль. О стартовых раскладах следующего сезона поговорим чуть позже. Ведь еще нужно завершить дело с выводом чемпиона УПЛ в группу Лиги чемпионов 2023/24. Потенциально это 0.8 балла в зачет страны.

В сезонном рейтинге Украина финишировала на 21-м месте. Но это тоже только вопрос престижа. Настоящая борьба в этом рейтинге начнется уже со следующей кампании, когда сезонный коэффициент будет давать дополнительные места в Лиге чемпионов.

В борьбе остаются первые восемь стран Таблицы коэффициентов плюс Швейцария и Польша. Дальше проследим, но уже без напряжения. С прицелом на следующий сезон.

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