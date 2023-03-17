Уже и Украина. Еще семь стран прекратили для себя евросезон 2022/23

Состоялся раунд 1/8-й финала Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. По итогам этапа некоторые страны потеряли все свое представительство в еврокубках.

После второго квалификационного раунда было семь стран , потерявших всех еврокубковых полпредов. После третьего раунда квалификации прибавилось еще пять . Раунд плей-офф отбора стал последней остановкой еще для шести стран .

На групповой стадии не были представлены Казахстан, Беларусь, Фарерские острова, Грузия, Эстония, Исландия, Албания, Уэльс, Гибралтар, Андорра, Черногория, Сан-Марино, Словения, Босния и Герцеговина, Северная Ирландия, Северная Македония, Мальта и Люксембург.

После групповой стадии к ним добавилось еще двенадцать Ассоциаций : Армения, Литва, Ирландия, Финляндия, Латвия, Лихтенштейн, Косово, Израиль, Греция, Хорватия, Чехия и Шотландия. Всего – 30.

А по итогу первого весеннего круга (стыковой раунд плей-офф, 1/16-я финала) число стран-неудачников выросло до 37-ми . К предыдущим тридцати добавились еще семь : Дания, Австрия, Румыния, Сербия, Болгария, Азербайджан, Норвегия.

1/8-я финала стала последней остановкой для еще семи Ассоциаций . Больше не активны в еврокубках Украина, Турция, Венгрия, Кипр, Швеция, Словакия, Молдова.

Итак, всего выбыли 44 страны из 54-х Ассоциаций-участников еврокубков :

Казахстан, Беларусь, Фарерские острова, Грузия, Эстония, Исландия, Албания, Уэльс, Гибралтар, Андорра, Черногория, Сан-Марино, Словения, Босния и Герцеговина, Северная Ирландия, Северная Македония, Мальта, Люксембург, Армения, Литва, Латвия, Ирландия, Финляндия, Лихтенштейн, Косово, Израиль, Греция, Хорватия, Чехия, Шотландия, Азербайджан, Болгария, Сербия, Румыния, Австрия, Норвегия, Дания, Украина, Турция, Венгрия, Кипр, Швеция, Словакия и Молдова.

Из тех, кто еще активен, само низко в рейтинге стоит Польша – 26-е место. Из тех, кто уже вылетел, самая рейтинговая – Шотландия (девятое место Таблицы коэффициентов).

Ни одна страна к четвертьфиналам не сохранила максимального представительства. Больше всего команд у Италии – шесть (лишь одна потеря), второй идет Англия – четыре команды (три потери), а третьей – Бельгия: три команды (две потери).

Среди тех, кто еще в игре (да и в целом – среди всех), больше всего потеряли немцы – сразу шесть команд (две остаются).