Таблица коэффициентов. Швейцария наращивает отрыв от Украины

Украина свою задачу на сезон в Таблице коэффициентов выполнила, но уже сегодня, как говорил классик, нужно смотреть в завтрашний день. Не за горами начало нового сезона, в котором нам среди прочего придется "толкаться" за позиции со Швейцарией. Стопроцентная гарантия, что эта страна будет иметь лучшую по отношению к Украине стартовую позицию. Вопрос только в том – насколько лучшую?

Это и решается в матчах с участием "Базеля". Любой не проигрышный результат этой команды – баллы в копилку Швейцарии, которые наращивают отрыв этой страны от Украины в стартовой Таблице коэффициентов 2023/24. В первой серии противостояния с "Ниццей" были качели, которые в итоге закончились разделением очков (2:2) – по одному баллу каждой из сторон. По конвертации Таблицы коэффициентов – это 0.25 для Швейцарии.

В этом сезоне Швейцария опережает Украину почти на один балл (0.925), а в начале следующего – на 2.625. Увеличится ли этот отрыв до полноценных трех баллов, зависит от ответного матча "Базеля" с "Ниццей". Загадывать смысла нет – легче подождать неделю.

Среди других интересных для Украины событий отмечаем победы "Андерлехта" и "Фиорентины": благодаря набранным баллам эти команды обошли "Зарю" в рейтинге клубов. Ну и чуть-чуть о борьбе на вершине: Англия все еще уверенно первая в общей Таблице, но в сезонной ее может догнать Италия. Шикарный сезон от Бельгии – уже более 14-ти баллов с шансами трех команд на полуфинал.

Уже через неделю – ответные матчи. И снова будет о Швейцарии…

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