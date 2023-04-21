Таблица коэффициентов УЕФА. Конкурент Украины набирает почти балл

Приятно, когда сезон не кончается благодаря участию украинских команд. А когда он продолжается "благодаря" продвижению конкурентов – не так хорошо. Но есть то, что есть. Швейцария не просто набрала на неделе очки в Таблицу коэффициентов, но и вывела свою команду в полуфинал. Так что еще минимум две еврокубковые недели она будет в активной игре.

"Базель" прошел "Ниццу" с размахом – победа на чужом поле после домашней ничьей. Эта победа прибавила еще и бонусный балл. Итак, три очка за неделю и четыре – за противостояние с французами в целом. Это плюс балл к общей копилке. То есть, в начале сезона следующего Швейцария будет опережать Украину уже на 3.375 балла. Еще немного, и конкурент этот будет для нас отдаленным, а не прямым.

Но пускай. Или со Швейцарией в конкурентах, или без нее – у Украины будут свои задачи в следующем сезоне Таблицы коэффициентов. Сегодня же констатируем, что в игре, кроме первых четырех стран рейтинга, остаются только две Ассоциации: кроме Швейцарии, еще Нидерланды. Представитель традиционной топ-5 Франция не вывела ни одной команды в 1/2-ю финала ни одного из турниров.

Из любопытного отмечаем тот факт, что в финале Лиги Европы могут встретиться представители зоны Лиги чемпионов своих национальных лиг. Точнее, лиги, потому что речь об Италии, чьи "Ювентус" и "Рома" проэкзаменуют команды, имеющие в своих чемпионатах небольшие шансы на топ-4 ("Севилью" и "Байер" соответственно). Просто держим в голове этот вариант как возможную перетасовку стартовой сетки квалификации Лиги чемпионов 2023/24. Здесь отмена снятия с "Ювентуса" 15-ти очков играет нам на пользу. А вот в контексте борьбы чемпиона УПЛ за прямую путевку в группу Лиги чемпионов – нет.

В сезонном рейтинге Италия все еще вторая, но у неё пять активных команд против двух – у Англии. В общей Таблице 2023/24 Италия уже обошла Германию, а чтобы обойти ее еще в этом сезоне, нужно набрать на 2.43 очка больше, чем до конца сезона наберет конкурент. У того остался один только "Байер", да еще и очки делятся на "8". Всё возможно.

Выступление Бельгии закончилось так же резко, как и Турции чуть раньше: три команды прошли в четвертьфинал, но в полуфинал – ни одной. Хотя это все равно место в топ-5 (!) сезонного рейтинга. Швейцария поднялась уже в топ-10. Одиннадцатая – Польша, установившая свой второй исторический максимум всех времен (7.750).

Следующий раунд еврокубков – через три недели. И это будет борьба за финал. Но до сих пор стоит тот же вопрос: остановится ли наконец-то "Базель"?

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