Еще четыре страны, среди которых представитель топ-5. 48 Ассоциаций прекратили для себя еврокубки 2022/23

Прошли четвертьфиналы – еще одна стадия еврокубков на выбывание. Она стала последней остановкой еще для четырех стран, которые добавились к предыдущим 44-м. Это уже поздние стадии, потому и прекращаются свой путь даже тяжеловесы.

После второго квалификационного раунда было семь стран , потерявших всех еврокубковых полпредов. После третьего раунда квалификации прибавилось еще пять . Раунд плей-офф отбора стал последней остановкой еще для шести стран .

На групповой стадии не были представлены Казахстан, Беларусь, Фарерские острова, Грузия, Эстония, Исландия, Албания, Вельс, Гибралтар, Андорра, Черногория, Сан-Марино, Словения, Босния и Герцеговина, Северная Ирландия, Северная Македония, Мальта и Люксембург.

После групповой стадии к ним добавилось еще двенадцать Ассоциаций : Армения, Литва, Ирландия, Финляндия, Латвия, Лихтенштейн, Косово, Израиль, Греция, Хорватия, Чехия и Шотландия. Всего – 30.

А по итогу первого весеннего круга (стыковый раунд плей-офф, 1/16-я финала) число стран-неудачников выросло до 37-ми . К предыдущим тридцати добавилось еще семь: Дания, Австрия, Румыния, Сербия, Болгария, Азербайджан, Норвегия.

1/8-я финала стала последней остановкой для еще семи Ассоциаций . После этого раунда не активны в еврокубках стали Украина, Турция, Венгрия, Кипр, Швеция, Словакия, Молдова.

К ним добавились четыре свежих неудачника (после четвертьфиналов): Польша, Бельгия, Португалия, Франция.

Итак, всего выбыли 48 стран из 54-х Ассоциаций-участников еврокубков:

Казахстан, Беларусь, Фарерские острова, Грузия, Эстония, Исландия, Албания, Уэльс, Гибралтар, Андорра, Черногория, Сан-Марино, Словения, Босния и Герцеговина, Северная Ирландия, Северная Македония, Мальта, Люксембург, Армения, Литва, Латвия, Лихтенштейн, Косово, Израиль, Греция, Хорватия, Чехия, Шотландия, Азербайджан, Болгария, Сербия, Румыния, Австрия, Норвегия, Дания, Украина, Турция, Венгрия, Кипр, Швеция, Словакия, Молдова, Польша, Бельгия, Португалия и Франция.

Из тех, кто еще в игре, ниже всех в рейтинге стоит Швейцария – тринадцатое место Таблицы коэффициентов. Из тех, кто уже вылетел, самая рейтинговая Франция – пятое место.

Италии удалось вывести в полуфиналы пять команд из общих семи. У Испании и Англии – по две команды, у Нидерландов, Германии и Швейцарии – по одной.

Среди тех, кто еще в игре (да и вообще – среди всех), больше всех потеряли немцы – сразу шесть команд (одна еще остается).