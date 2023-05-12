Таблица коэффициентов УЕФА. Швейцария продолжает отдаляться

В еврокубках активными остаются шесть стран. Среди них – один из прямых конкурентов Украины. Его представитель ("Базель") играл против представителя страны, которая в сезонном рейтинге идет на втором месте и буквально дышит в спину Англии (отстает на 0.5 балла). При всех этих раскладах Швейцария умудрилась взять максимум из возможного на неделе – плюс 0.5 балла.

В общей Таблице отрыв Швейцарии от Украины вырос до 2.175 баллов. А в начале следующего сезона он еще увеличится, ведь Украина потеряет 5.6 балла, а Швейцария – 3.9. Даже прямой выход в группу Лиги чемпионов, за что предусмотрен бонус, не сильно изменит общую картину. Отставание будет более трех (!) очков.

Смешнее всего в этой истории то, что "Базель" может через внутренний чемпионат не попасть в следующие еврокубки. Он идет на пятом месте с незначительным преимуществом над четвёртым. Но победа в Лиге конференций может гарантировать команде выход в группу Лиги Европы. И после гостевой победы над "Фиорентиной" в первом полуфинальном матче (2:1) всеобщая победа "Базеля" в турнире не выглядит фантастикой.

Видимо, ситуация идет к тому, что Швейцарию просто придется отпустить. Записать ее в когорту отдаленных, а не прямых конкурентов.

Италии нужно отыграть еще 0.5 балла отставания от Англии, чтобы иметь честь называться лучшей Ассоциацией этого еврокубкового сезона. Нидерланды следующий сезон начнут в топ-5, но Франция будет дышать в спину. Даже если АЗ возьмет очки в ответном матче против "Вест Хэма".

Все еще возможен вариант с тремя итальянскими командами в трех еврокубковых финалах. В Лиге чемпионов проход итальянцев в главный матч гарантирован, в Лиге Европы – очень вероятен. Тормозит "Фиорентина" в Лиге конференций. Но шанс еще есть.

Скриншоты - kassiesa.net