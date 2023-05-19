Таблица коэффициентов УЕФА. Фиксируем финальные-стартовые позиции

На неделе очки в Таблицу коэффициентов набирали только представители топ-стран – Италии, Испании, Англии, Германии. Для нас было важно, чтобы в этом списке не было Швейцарии. "Базель" наконец-то проиграл, страна, которая была Украине прямым конкурентом на протяжении большей части текущего сезона, прекратила свои выступления. Фиксируем.

На сегодня отставание Украины от Швейцарии составляет 2.175 балла. По состоянию на сегодняшний день в стартовой Таблице сезона 2023/24 отставание составляет 3.875. Но уже можно осторожно прибавлять Украине 0.8 балла за прямой выход чемпиона УПЛ в группу Лиги чемпионов 2023/24 (официально еще не оформлено, но шансы на это высоки). Такими простыми манипуляциями получаем разницу в 3.075 балла на начало следующей еврокампании. Конкурент? Далеко отдаленный.

Неделя, собственно, дала основания реально рассчитывать на прямой выход лучшей команды Украины в группу следующей Лиги чемпионов, ведь "Милан", который мог представлять угрозу этому событию, сошел с дистанции. Теперь дело за малым: либо дождаться победы в финал "Манчестер Сити", либо дождаться гарантий "Интера" относительно места в топ-4 Серии А. Шансы немалые.

А вот шансы на то, что вице-чемпион УПЛ стартует не со второго, а с третьего раунда отбора Лиги чемпионов, почти растаяли. Они и так были неочевидными, а сейчас и подавно. Единственный сценарий, при котором возможна такая пертурбация (возможна, но не гарантирована) – это победа "Ромы" в финале Лиги Европы и одновременно ее финиш в топ-4 Серии А. А там отставание в шесть баллов за три тура до конца.

Ухудшились дела с возможным заходом "Шахтера" во вторую корзину Лиги чемпионов 2023/24. Нужна победа "Интера" в финале Лиги чемпионов, а также один из неочевидных сценариев в одной из национальных лиг (например, не финиш "Лейпцига" в топ-4 в Бундеслиге). На эту тему поговорим более подробно в ближайшее время.

В сезоне осталось отыграть три матча, а в общей Таблице активны три страны. Сдвигов не будет, разве что Италия в сезонном рейтинге может забрать лидерство, если за три матча тремя командами отыграет у двух английских команд отставание в 0.214 балла. Для позиций Украины – никакого значения, но битва гигантов не может не затрагивать.

Факты:

"Фиорентина" стала первой командой в истории еврокубков с финалами в четырех разных турнирах;

"Вест Хэм" сыграет в главном матче евротурнира впервые с 1976-го года;

"Рома" может выиграть еврокубок второй раз подряд;

У "Севильи" есть шанс забрать себе седьмой трофей Лиги Европы.

"Манчестер Сити" может в первый раз выиграть финал Лиги чемпионов.

Один из финалов – еще в этом месяце, но главное – это события коэффициентов и посевов почти нон-стоп. Держим руку на пульсе событий.

Скриншоты - kassiesa.net