Три страны сохранили представительство в Европе до последних матчей сезона

Полуфиналы – последняя стадия еврокубков с классической системой вылета. Дальше последуют только финалы, после которых участие в еврокубках прекращают все участники. Таким образом, дойти до последней остановки смогли три страны – Италия, Испания, Англия.

После второго квалификационного раунда было семь стран , потерявших всех еврокубковых полпредов. После третьего раунда квалификации прибавилось еще пять . Раунд плей-офф отбора стал последней остановкой еще для шести стран .

На групповой стадии не были представлены Казахстан, Беларусь, Фарерские острова, Грузия, Эстония, Исландия, Албания, Уэльс, Гибралтар, Андорра, Черногория, Сан-Марино, Словения, Босния и Герцеговина, Северная Ирландия, Северная Македония, Мальта и Люксембург.

После групповой стадии к ним добавилось еще двенадцать Ассоциаций : Армения, Литва, Ирландия, Финляндия, Латвия, Лихтенштейн, Косово, Израиль, Греция, Хорватия, Чехия и Шотландия. Всего – 30.

А по итогу первого весеннего круга (стыковый раунд плей-офф, 1/16-я финала) число стран-неудачников выросло до 37-ми . К предыдущим тридцати добавилось еще семь: Дания, Австрия, Румыния, Сербия, Болгария, Азербайджан, Норвегия.

1/8-я финала стала последней остановкой для еще семи Ассоциаций . После этого раунда не активны в еврокубках стали Украина, Турция, Венгрия, Кипр, Швеция, Словакия, Молдова.

К ним добавились четыре неудачника после четвертьфиналов: Польша, Бельгия, Португалия, Франция. И, наконец, по итогам полуфиналов из еврокубков вылетели еще три страны: Германия, Швейцария и Нидерланды.

Итак, всего выбыла 51 страна из 54-х Ассоциаций-участников еврокубков:

Казахстан, Беларусь, Фарерские острова, Грузия, Эстония, Исландия, Албания, Уэльс, Гибралтар, Андорра, Черногория, Сан-Марино, Словения, Босния и Герцеговина, Северная Ирландия, Северная Македония, Мальта, Люксембург, Армения, Литва, Ирландия, Финляндия, Латвия, Лихтенштейн, Косово, Израиль, Греция, Хорватия, Чехия, Шотландия, Азербайджан, Болгария, Сербия, Румыния, Австрия, Норвегия, Дания, Украина, Турция, Венгрия, Кипр, Швеция, Словакия, Молдова, Польша, Бельгия, Португалия, Франция, Швейцария, Нидерланды и Германия.

В игре остаются три Ассоциации – Англия, Испания и Италия. Примечательно, что они в Таблице коэффициентов идут на вершине: Англия и Испания – первая и вторая соответственно, Италия – четвертая, но с шансами обойти третью (стоящую) Германию.

Максимум в финалах могло быть шесть стран. Италия представлена тремя командами из шести возможных, Англия делегировала двух своих полпредов в трофейные матчи, еще одного участника отправила Испания.