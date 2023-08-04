Таблица коэффициентов. Старые традиции нового сезона

Неделя для Украины оказалась очень тяжелой. Кроме того, что произошла потеря одной из команд, в Таблицу коэффициентов добыто только 0.5 балла (0.1 по конвертации еврокубков). 1/4 из возможного. Конкуренты брали больше. Хотя тоже теряли бойцов.

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Серьезную потерю понесла Швейцария. Ее "Базель" является крупнейшим поставщиком очков для этой страны, но в этом сезоне он набрал только один балл (0.2 по конвертации Таблицы коэффициентов). Зато "Серветт", прихватив 0,5 балла в противостоянии с "Генком", гарантировал себе минимум группу Лиги Европы (уже три команды в осени). А есть еще "Люцерн", пробившийся в третий круг отбора Лиги конференций, взяв на неделе полочка. В общей сложности Швейцария получила 2 балла из возможных трех на неделе. Плюс 0.3 относительно Украины.

"Избавилась" от "Войводины" Сербия. Ситуация в целом еще хуже, чем с нашей "Ворсклой", ведь пятая сербская команда не завоевала ни одного очка. На неделе страна осталась с нулем, но и команда у нее стартовала пока только одна.

Израиль обогатился двумя с половиной баллами из четырех возможных, потеряв одну из команд. Из оставшихся трех только одна имеет гарантию группового этапа. В целом, страна сократила отставание от Украины на 0.525 балла, но у нас есть потенциал не пропустить конкурента вперед себя. Все зависит от количества осенних активов.

Дания потеряла "Орхус", на прощание взявший один балл в противостоянии с "Брюгге". Едва не потеряла "Мидттьюлланна", который в конце концов прошел дальше, но хотя бы очков стране на неделе не принес. От "Копенгагена" – (+0.25), поэтому суммарно пол очка в копилку. И здесь профит по сравнению с Украиной, но мы применили только 2/5 своего ресурса, тогда как Дания – 3/4.

Одной команды лишилась и Чехия. К тому же "Богемианс-1905" вылетел с нулем, отдав все очки, правда, представителю другого конкурента Украины. "Виктория" дожала "Дриту" и набрала больше фактических очков, чем две наши команды на неделе, и тем более – очков, разделенных на количество команд (в случае Чехии – "4"). От Украины удалось сократить отставание на 0,15 балла. Важным в следующем круге отбора будет противостояние "Днепра-1" со "Славией".

Норвегия и Турция – единственные из группы наших конкурентов, кто еще не терял участников. Более того, на неделе обе взяли максимум из возможного. Турки – полноценный балл в Таблицу коэффициентов, норвежцы – 0.75, ведь одна команда у них еще не стартовала. На следующей неделе будет угроза оказаться за спиной Норвегии в общей Таблице рейтинга.

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В сезонном рейтинге (коэффициент 2023/24) лидерство не потеряла Исландия. Польша поднялась в топ-5. Армения, Словения, Люксембург и Кипр – в топ-10. Украина – 38-я, что лучше, чем позиции двух наших конкурентов (Дании и Швейцарии).

Еще одно важное дополнение – страны-неудачники. К Лихтенштейну, прекратившему борьбу после первого квалификационного раунда, добавились Северная Ирландия, Уэльс, Черногория и Сан-Марино. Единственная страна из топ-10, уже потерявшая представителя – Португалия. Самый низкий среди тех, кто сохраняет полную квоту – Кипр (23 место).

Уже во вторник – новые матчи еврокубков. Но для нас теперь некоторое время будут важны четверги: квалификация Лиги Европы и Лиги конференций.