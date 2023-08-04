В компанию к Лихтенштейну. Еще для четырех стран закончился еврокубковый сезон 2023/24
Всего пять стран
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В еврокубковом сезоне 2023/24 состоялся второй раунд, по итогам которого команды безвозвратно вылетали из борьбы. Стало меньше на 53 участника.
После второго квалификационного раунда Лиги конференций к Лихтенштейну, прекратившему борьбу в еврокубках ранее, добавилось еще четыре страны: Северная Ирландия, Уэльс, Черногория и Сан-Марино.
Итак, всего пять неактивных Ассоциаций:
Лихтенштейн, Северная Ирландия, Уэльс, Черногория, Сан-Марино.
Наивысшее в рейтинге среди тех, кто уже понес еврокубковую потерю, стоит Португалия – 7-е место в Таблице коэффициентов. Самая низкая среди тех, кто сохраняет всех участников – Кипр (23-е место).
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