В компанию к Лихтенштейну. Еще для четырех стран закончился еврокубковый сезон 2023/24

В еврокубковом сезоне 2023/24 состоялся второй раунд, по итогам которого команды безвозвратно вылетали из борьбы. Стало меньше на 53 участника.

После второго квалификационного раунда Лиги конференций к Лихтенштейну, прекратившему борьбу в еврокубках ранее, добавилось еще четыре страны: Северная Ирландия, Уэльс, Черногория и Сан-Марино.

Итак, всего пять неактивных Ассоциаций:

Лихтенштейн, Северная Ирландия, Уэльс, Черногория, Сан-Марино.

Наивысшее в рейтинге среди тех, кто уже понес еврокубковую потерю, стоит Португалия – 7-е место в Таблице коэффициентов. Самая низкая среди тех, кто сохраняет всех участников – Кипр (23-е место).