Плюс пять неактивных стран. Девять Ассоциаций уже закончили евросезон 2023/24

Состоялись все матчи квалификации еврокубков. По их итогу девятнадцать стран лишились всех представителей на европейской арене.

После первого раунда отбора вылетел Лихтенштейн. После второго квалификационного раунда таких стран было пять: Лихтенштейн, Северная Ирландия, Уэльс, Черногория, Сан-Марино. После третьего добавилось еще девять: Гибралтар, Андорра, Эстония, Грузия, Мальта, Люксембург, Латвия, Армения, Ирландия.

Раунд плей-офф стал последней остановкой еще для пяти Ассоциаций: Румыния, Албания, Беларусь, Северная Македония и Литва.

Итак, всего девятнадцать Ассоциаций неактивны после плей-офф раунда квалификации:

Лихтенштейн, Северная Ирландия, Уэльс, Черногория, Сан-Марино, Гибралтар, Андорра, Эстония, Грузия, Мальта, Люксембург, Латвия, Армения, Ирландия, Румыния, Албания, Беларусь, Северная Македония и Литва.

Само высоко из тех, кто уже прекратил для себя евросезон, в Таблице коэффициентов идет Румыния – 23 место. Самая низкая среди тех, кто сохранил участника – Босния и Герцеговина. Эта страна дебютирует в группах как и Исландия и Фарерские острова.

Самая высокая среди потерявших хотя бы одного участника – Испания (второе место Таблицы коэффициентов). Максимальное представительство сохраняют пять стран: Англия, Италия, Германия, Франция и Бельгия.

Следующий вылет из еврокубков состоится уже в декабре, по окончании группового раунда.