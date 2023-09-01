Плюс пять неактивных стран. Девятнадцать Ассоциаций уже закончили евросезон 2023/24
География еврокубков
фото з відкритих джерел
Состоялись все матчи квалификации еврокубков. По их итогу девятнадцать стран лишились всех представителей на европейской арене.
После первого раунда отбора вылетел Лихтенштейн. После второго квалификационного раунда таких стран было пять: Лихтенштейн, Северная Ирландия, Уэльс, Черногория, Сан-Марино. После третьего добавилось еще девять: Гибралтар, Андорра, Эстония, Грузия, Мальта, Люксембург, Латвия, Армения, Ирландия.
Раунд плей-офф стал последней остановкой еще для пяти Ассоциаций: Румыния, Албания, Беларусь, Северная Македония и Литва.
Итак, всего девятнадцать Ассоциаций неактивны после плей-офф раунда квалификации:
Лихтенштейн, Северная Ирландия, Уэльс, Черногория, Сан-Марино, Гибралтар, Андорра, Эстония, Грузия, Мальта, Люксембург, Латвия, Армения, Ирландия, Румыния, Албания, Беларусь, Северная Македония и Литва.
Само высоко из тех, кто уже прекратил для себя евросезон, в Таблице коэффициентов идет Румыния – 23 место. Самая низкая среди тех, кто сохранил участника – Босния и Герцеговина. Эта страна дебютирует в группах как и Исландия и Фарерские острова.
Самая высокая среди потерявших хотя бы одного участника – Испания (второе место Таблицы коэффициентов). Максимальное представительство сохраняют пять стран: Англия, Италия, Германия, Франция и Бельгия.
Следующий вылет из еврокубков состоится уже в декабре, по окончании группового раунда.
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