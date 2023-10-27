Рейтинг клубов. Шахтер близок к тому, чтобы гарантировать себе первое место среди представителей стран не из топ-10

"Шахтер" проиграл на неделе в Лиге чемпионов и, само собой, не набрал очков в личный рейтинг в таблице рейтинга клубов… Но здесь все равно есть нюансы. Здесь важно, как набирают конкуренты.

Для "Шахтера" конкуренты – это представители стран, которые идут в Таблице коэффициентов ниже десятого места. Почему они и почему это важно? У этих стран нет прямого места в следующей Лиге чемпионов. Поэтому если текущий турнир выиграет команда из зоны Лиги чемпионов в своей национальной лиге, квота CL-TH отойдет к самому рейтинговому представителю чемпионской квалификации. И вот тут свой счастливый билет может вытянуть "Шахтер".

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Ближайшим в рейтинге клубов среди представителей стран не из топ-10 к "Шахтеру" является "Базель", но он уже давно вылетел из еврокубков. Ближайший активный – это "Динамо" (Загреб), отстающее на 15.5 очков. И вот вчера оно проиграло "Виктории". Теперь, чтобы обойти "Шахтер" в рейтинге клубов, хорваты должны выигрывать едва ли все свои матчи до полуфинала Лиги конференций при всех поражениях "Шахтера". Сценарий маловероятен. Маловероятно и то, что "горняков" обойдут "Славия" и "Копенгаген". А другие и не угрожают.

Несмотря на падение страны в Таблице коэффициентов, шанс на автоматический выход в группу остается.