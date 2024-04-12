Таблица коэффициентов. Греция отрывается, Чехия обходит Шотландию и это имеет последствия для Украины

На поздних стадиях еврокубков интриги в Таблице коэффициентов меньше. Конечно, есть разборки за топ-2 сезонного рейтинга между Англией и Германией, но мы, прежде всего, интересуемся делами Украины. А тут уже и она, и все ее прямые конкуренты борьбу прекратили.

Есть Греция, которую формально можно было считать отдаленным конкурентом (разница между странами составляла менее четырех баллов), но с каждой неделей эта Ассоциация отдаляется. На старте следующего сезона греки опережают Украину уже на 4.225. Это много.

Еще один заметный эпизод Таблицы коэффициентов – это опережение Чехией Шотландии. Чехи заскочили в топ-10. А это значит, что в следующем сезоне Шотландия будет фигурировать в списке стран, чей чемпион может претендовать на прямое место в группе Лиги чемпионов (2025/26) по квоте победителя Лиги чемпионов (если турнир 2024/25 выиграет команда из зоны Лиги чемпионов своей национальной лиги). И здесь острая конкуренция создается "Шахтеру". "Рейнджерс" опережает его в рейтинге клубов на одиннадцать баллов.

Вариантов, конечно, много. "Рейнджерс" может не стать чемпионом Шотландии 2024/25, или "Шахтер" – чемпионом Украины 2024/25. И тогда эта конкуренция не будет иметь смысла. Или Лигу чемпионов 2024/25 может выиграть команда не из зоны Лиги чемпионов. Но мы стараемся держать в мыслях все возможные варианты облегчения жизни для нашей Ассоциации, поэтому ориентируемся на новую цель: опередить (речь о "Шахтере") в рейтинге клубов "Рейнджерс", набрав в течение следующего сезона не меньше баллов в личный клубный рейтинг, чем наберут ПАОК, "Копенгаген", "Зальцбург" и "Динамо" (Загреб).

Как всегда, будет интересно...

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