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Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер получил конкурента с весомым преимуществом в борьбе за прямое место в группе ЛЧ 2025/26

Рейтинг УЕФА

Это связано с опусканием Шотландии в Таблице коэффициентов

Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер получил конкурента с весомым преимуществом в борьбе за прямое место в группе ЛЧ 2025/26

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

В рейтинге клубов 2023/24 борьбы, интересной для Украины, уже не осталось. Однако ситуация не стоит на месте, формируя очертания будущих противостояний. Вчера, 11.04.2024, после ничьей "Виктории" (Плзень) в матче с "Фиорентиной", стало известно о том, что острая борьба в таблице рейтинга клубов будет между "Рейнджерсом" и "Шахтером".

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Дело в том, что Чехия обошла Шотландию в Таблице коэффициентов, вытеснив ее с десятого места на одиннадцатое. Следовательно, Шотландия присоединится к когорте тех стран, которые не будут иметь прямого места в группе Лиги чемпионов, и будут бороться за него, соответственно, по квоте самой рейтинговой команды квалификации.

Это означает, что у "Шахтера" в сезоне 2024/25 будет конкурент в лице "Рейнджерса", который по состоянию на сейчас опережает "горняков" на 11 баллов в таблице рейтинга клубов. То есть, чтобы претендовать на прямое место в группе Лиги чемпионов 2025/26, "Шахтеру" нужно будет выиграть УПЛ 2024/25, дождаться, чтобы Лигу чемпионов 2024/25 выиграла команда из зоны Лиги чемпионов своего чемпионата, а в рейтинге клубов обойти "Рейнджерс" (при этом не пропустив вперед себя ПАОК, "Копенгаген", "Зальцбург", "Динамо" Загреб).

Или же надеяться на то, что "Рейнджерс" не станет чемпионом Шотландии 2024/25. Сейчас вариантов – очень много. Вырисовались только первые черты будущей борьбы.

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