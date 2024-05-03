Таблица коэффициентов УЕФА. Греция наращивает отрыв от Украины. Уже почти пять баллов

В текущей Таблице коэффициентов, кроме топ-5 стран-передовиц, остались два активных участника – Бельгия и Греция. Бельгия представляет топ-10, поэтому довольно давно нам уже не конкурент. А вот с Грецией у нас было соперничество, если оценивать по историческим меркам, - буквально вчера.

"Вчера" было, но не вырисовывается "завтра". "Олимпиакос" продолжает набирать очки и отдалять Грецию от Украины в начале следующего сезона. Два балла, добытые на поле "Астон Виллы", увеличили отрыв Греции от Украины до 4.825 балла. Это уже очень много. И это еще не конец.

Стоит реально смотреть на вещи. Если Греция оторвется более чем на пять баллов, догнать и опередить ее будет чрезвычайно сложно. А это значит, что даже 17-е место Таблицы коэффициентов для нас будет недосягаемым. Похоже, следующий сезон действительно превратится в сезон сохранения того, что есть: то есть, цель будет не скатиться ниже 22-го места, где квалификация в Лигу чемпионов будет начинаться с первого раунда.

В еврокубковом сезоне 2023/24 осталось еще девять матчей.

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