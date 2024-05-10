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Таблица коэффициентов УЕФА. Англия закончила сезон. Греция – в шаге от топ-15 и далеко от Украины

Рейтинг УЕФА
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Таблица коэффициентов УЕФА. Англия закончила сезон. Греция – в шаге от топ-15 и далеко от Украины

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Активными в еврокубках остаются четыре страны (на три оставшихся матча). И одна странность есть – закончил для себя сезон лидер рейтинга, Англия. Зато продолжает борьбу Греция.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что Греция боролась за финал именно с Англией. "Олимпиакос" прошел "Астон Виллу", набрав максимум из возможного. На старте следующего сезона греки уже опережают Украину на 5.425 балла. Это очень много. Также Греция находится на расстоянии одной победы от того, чтобы закончить текущий сезон в топ-15.

Таблица коэффициентов УЕФА. Англия закончила сезон. Греция – в шаге от топ-15 и далеко от Украины - изображение 1

По итогам Лиги конференций можно сказать, что сдвиги сетки, которые бы пошли на пользу Украине, практически невозможны. В Лиге Европы есть интерес в отношении "Байера": если он выиграет финал, тогда в квалификации следующей Лиги чемпионов не будет "Бенфики". Соответственно, не будет ее и в списке потенциальных соперников вице-чемпиона Украины. О финале Лиги чемпионов уже сказано-пересказано: нужна победа "Реала".

Таблица коэффициентов УЕФА. Англия закончила сезон. Греция – в шаге от топ-15 и далеко от Украины - изображение 2

Официально еврокубковый сезон 2023/24 закончится в ночь на второе июня.

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