Таблица коэффициентов УЕФА. Англия закончила сезон. Греция – в шаге от топ-15 и далеко от Украины

Активными в еврокубках остаются четыре страны (на три оставшихся матча). И одна странность есть – закончил для себя сезон лидер рейтинга, Англия. Зато продолжает борьбу Греция.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что Греция боролась за финал именно с Англией. "Олимпиакос" прошел "Астон Виллу", набрав максимум из возможного. На старте следующего сезона греки уже опережают Украину на 5.425 балла. Это очень много. Также Греция находится на расстоянии одной победы от того, чтобы закончить текущий сезон в топ-15.

По итогам Лиги конференций можно сказать, что сдвиги сетки, которые бы пошли на пользу Украине, практически невозможны. В Лиге Европы есть интерес в отношении "Байера": если он выиграет финал, тогда в квалификации следующей Лиги чемпионов не будет "Бенфики". Соответственно, не будет ее и в списке потенциальных соперников вице-чемпиона Украины. О финале Лиги чемпионов уже сказано-пересказано: нужна победа "Реала".

Официально еврокубковый сезон 2023/24 закончится в ночь на второе июня.