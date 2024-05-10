Четыре страны сохранили представительство клубов до последних матчей еврокубкового сезона
На очереди - финалы
фото з відкритих джерел
Состоялись полуфиналы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Это последняя стадия еврокубкового сезона, когда какие-то команды прекращают борьбу, а какие-то - продолжают. Финал - последняя остановка для всех. До этих финалов представительство сохранили четыре страны.
После первого раунда отбора вылетел Лихтенштейн. После второго квалификационного раунда неактивных стран было уже пять: Лихтенштейн, Северная Ирландия, Уэльс, Черногория, Сан-Марино. После третьего добавилось еще девять: Гибралтар, Андорра, Эстония, Грузия, Мальта, Люксембург, Латвия, Армения, Ирландия.
Раунд плей-офф стал последней остановкой для еще пяти Ассоциаций: Румыния, Албания, Беларусь, Северная Македония и Литва.
Групповой этап еврокубков не смогли преодолеть сразу одиннадцать стран: Сербия, Кипр, Швеция, Словения, Молдова, Косово, Казахстан, Финляндия, Фарерские острова, Босния и Герцеговина, Исландия.
Первый весенний раунд – 1/16-я финала, или стыковой раунд Лиги Европы и Лиги конференций. Он стал последним еще для пяти стран: Украины, Польши, Венгрии, Словакии и Болгарии.
Раунд 1/8-ой не преодолели еще девять стран: Нидерланды, Австрия, Израиль, Дания, Азербайджан, Норвегия, Швейцария, Хорватия, Шотландия.
Четвертьфинал оказался непреодолимой преградой еще для трех стран, а именно Португалии, Чехии и Турции.
В полуфинале понесли безвозвратные потери еще три страны: Англия, Бельгия, Франция.
Итак, всего 50 Ассоциации неактивны после 1/2-й финала еврокубков:
Лихтенштейн, Северная Ирландия, Уэльс, Черногория, Сан-Марино, Гибралтар, Андорра, Эстония, Грузия, Мальта, Люксембург, Латвия, Армения, Ирландия, Румыния, Албания, Беларусь, Северная Македония, Литва, Сербия, Кипр, Швеция, Словения, Молдова, Косово, Казахстан, Финляндия, Фарерские острова, Босния и Герцеговина, Исландия, Болгария, Польша, Венгрия, Словакия, Украина, Нидерланды, Австрия, Израиль, Дания, Азербайджан, Норвегия, Швейцария, Хорватия, Шотландия, Португалия, Чехия, Турция, Бельгия, Франция, Англия.
Выше всех среди тех, кто уже прекратил для себя евросезон, в Таблице коэффициентов идет Англия – первое место. Самая низкая среди тех, кто сохраняет участников – Греция (16-е место).
Максимальное представительство, которое осталось у одной страны в Таблице коэффициентов - две команды.
- Италия, Германия - по две команды;
- Испания, Греция - по одной команде.
Дальше - финалы, стадия, которая является последней остановкой для всех участников еврокубов.
Популярное сейчас
- Таблица коэффициентов УЕФА. Англия закончила сезон. Греция – в шаге от топ-15 и далеко от Украины
- Тухель и Терзич допустили одинаковые ошибки. Реал наказал, ПСЖ – нет. Обзор ответных матчей ½ ЛЧ
- Пробное тренерство Хаби Алонсо: ушел из Реала, раскрыл Субименди, поднялся в Сегунду впервые за 60 лет
- Байер все еще неверлузен, позор Астон Виллы, контракт Лунина и новый клуб для Довбика. Главные новости за 9 мая
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка нападающего, который подарил Реалу финал ЛЧ. ФОТО
- Роскошная красотка променяла легенду Дортмунда на другого футболиста, который моложе ее на 18 лет. ФОТО