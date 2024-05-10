Четыре страны сохранили представительство клубов до последних матчей еврокубкового сезона

Состоялись полуфиналы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Это последняя стадия еврокубкового сезона, когда какие-то команды прекращают борьбу, а какие-то - продолжают. Финал - последняя остановка для всех. До этих финалов представительство сохранили четыре страны.

После первого раунда отбора вылетел Лихтенштейн. После второго квалификационного раунда неактивных стран было уже пять: Лихтенштейн, Северная Ирландия, Уэльс, Черногория, Сан-Марино. После третьего добавилось еще девять: Гибралтар, Андорра, Эстония, Грузия, Мальта, Люксембург, Латвия, Армения, Ирландия.

Раунд плей-офф стал последней остановкой для еще пяти Ассоциаций: Румыния, Албания, Беларусь, Северная Македония и Литва.

Групповой этап еврокубков не смогли преодолеть сразу одиннадцать стран: Сербия, Кипр, Швеция, Словения, Молдова, Косово, Казахстан, Финляндия, Фарерские острова, Босния и Герцеговина, Исландия.

Первый весенний раунд – 1/16-я финала, или стыковой раунд Лиги Европы и Лиги конференций . Он стал последним еще для пяти стран: Украины, Польши, Венгрии, Словакии и Болгарии.

Раунд 1/8-ой не преодолели еще девять стран: Нидерланды, Австрия, Израиль, Дания, Азербайджан, Норвегия, Швейцария, Хорватия, Шотландия.

Четвертьфинал оказался непреодолимой преградой еще для трех стран, а именно Португалии, Чехии и Турции.

В полуфинале понесли безвозвратные потери еще три страны: Англия, Бельгия, Франция.

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Итак, всего 50 Ассоциации неактивны после 1/2-й финала еврокубков:

Лихтенштейн, Северная Ирландия, Уэльс, Черногория, Сан-Марино, Гибралтар, Андорра, Эстония, Грузия, Мальта, Люксембург, Латвия, Армения, Ирландия, Румыния, Албания, Беларусь, Северная Македония, Литва, Сербия, Кипр, Швеция, Словения, Молдова, Косово, Казахстан, Финляндия, Фарерские острова, Босния и Герцеговина, Исландия, Болгария, Польша, Венгрия, Словакия, Украина, Нидерланды, Австрия, Израиль, Дания, Азербайджан, Норвегия, Швейцария, Хорватия, Шотландия, Португалия, Чехия, Турция, Бельгия, Франция, Англия.

Выше всех среди тех, кто уже прекратил для себя евросезон, в Таблице коэффициентов идет Англия – первое место. Самая низкая среди тех, кто сохраняет участников – Греция (16-е место).

Максимальное представительство, которое осталось у одной страны в Таблице коэффициентов - две команды.

Италия , Германия - по две команды;

, - по две команды; Испания , Греция - по одной команде.

Дальше - финалы, стадия, которая является последней остановкой для всех участников еврокубов.