В УАФ отреагировали на вопрос о начислении отстраненной РФ коэффициентов

В Доме футбол в Киеве продолжается встреча руководства УАФ с прессой. Мероприятие посетил корреспондент UA-Футбол Борис Сорокин.

Одним из его вопросов был вопрос о Таблице коэффициентов:

- Поднимали ли Вы перед УЕФА вопрос о начислении России 4.333 балла в Таблицу коэффициентов в условиях, когда она дисквалифицирована? Этот балл – это больше, чем набрали все украинские команды вместе взятые за целый сезон. Предыдущее руководство УАФ эту тему игнорировало, а поднимали ли тему этой несправедливости вы?

Генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко ответил, что УАФ работает над этим вопросом с УЕФА.

Но конкретики господин Грищенко не предоставил.