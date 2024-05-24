В УАФ отреагировали на вопрос о начислении отстраненной РФ коэффициентов
Дисквалификанты за сезон набрали больше, чем украинские команды на футбольных полях
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eóin Noonan - Sportsfile/UEFA
В Доме футбол в Киеве продолжается встреча руководства УАФ с прессой. Мероприятие посетил корреспондент UA-Футбол Борис Сорокин.
Одним из его вопросов был вопрос о Таблице коэффициентов:
- Поднимали ли Вы перед УЕФА вопрос о начислении России 4.333 балла в Таблицу коэффициентов в условиях, когда она дисквалифицирована? Этот балл – это больше, чем набрали все украинские команды вместе взятые за целый сезон. Предыдущее руководство УАФ эту тему игнорировало, а поднимали ли тему этой несправедливости вы?
Генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко ответил, что УАФ работает над этим вопросом с УЕФА.
Но конкретики господин Грищенко не предоставил.
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