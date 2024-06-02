В ЛЧ увеличиваются бонусы. За выход в группу Шахтер добыл более четверти от общего прошлогоднего показателя Украины
1.200 балла сразу
Фото: ru.uefa.com
"Шахтер" как чемпион Украины получил прямое место в групповом раунде следующей Лиги чемпионов. Это стало возможным благодаря тому, что последнюю Лигу чемпионов выиграла команда из зоны Лиги чемпионов в своей национальной лиге, а "Шахтер" сохранил лидерство в рейтинге клубов среди представителей стран, идущих ниже десятого места в Таблице коэффициентов УЕФА.
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С выходом в группу Лиги чемпионов "Шахтер" получил бонус – сразу шесть баллов. По конвертации Таблицы коэффициентов (6/5 (количество клубов)) – это 1.200 балла. Это больше, чем бонусный балл, который получали участники группового раунда Лиги чемпионов в прошлом году (и раньше). В последние годы участники группового раунда Лиги чемпионов получали четыре бонусных очка. Еще пять можно было получить за выход из группы.
В новом формате турнира минимальный бонус для участника группы – шесть баллов. Это означает, что Украина начнет новый сезон с показателем 1.200 балла в Таблице коэффициентов – это более четверти от общего достижения нашей страны в прошлом еврокубковом году (4.100).
"Шахтер" еще будет иметь возможность получить "бонусы за результат". Если команда финиширует в общей сводной таблице группы в диапазоне между 17-м и 25-м местами – еще плюс два балла; между 9-м и 17-м – еще плюс четыре балла; между первым и 9-м – еще плюс шесть баллов.
Максимальный бонус за групповой раунд Лиги чемпионов – 12 очков. Максимальный бонус за всю Лигу чемпионов – 18 очков.
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