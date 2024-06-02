В ЛЧ увеличиваются бонусы. За выход в лиговый этап Шахтер добыл более четверти от общего прошлогоднего показателя Украины
1.200 балла сразу
Фото: ru.uefa.com
"Шахтер" как чемпион Украины получил прямое место в основном раунде (лиговый этап) следующей Лиги чемпионов. Это стало возможным благодаря тому, что последнюю Лигу чемпионов выиграла команда из зоны Лиги чемпионов в своей национальной лиге, а "Шахтер" сохранил лидерство в рейтинге клубов среди представителей стран, идущих ниже десятого места в Таблице коэффициентов УЕФА.
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С выходом в основную сетку (лиговый этап) Лиги чемпионов "Шахтер" получил бонус – сразу шесть баллов. По конвертации Таблицы коэффициентов (6/5 (количество клубов)) – это 1.200 балла. Это больше, чем бонусный балл, который получали участники группового раунда Лиги чемпионов в прошлом году (и раньше). В последние годы участники группового раунда Лиги чемпионов получали четыре бонусных очка. Еще пять можно было получить за выход из группы.
В новом формате турнира минимальный бонус для участника основной сетки (лигового этапа) – шесть баллов. Это означает, что Украина начнет новый сезон с показателем 1.200 балла в Таблице коэффициентов – это более четверти от общего достижения нашей страны в прошлом еврокубковом году (4.100).
"Шахтер" еще будет иметь возможность получить "бонусы за результат". Начиная с 24-й позиции (и выше), каждое итоговое место будет оцениваться в +0.250 балла бонуса.
Максимальный бонус за основной раунд (лиговый этап) Лиги чемпионов – 12 очков. Максимальный бонус за всю Лигу чемпионов – 18 очков.
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