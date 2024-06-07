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РФ получила от УЕФА еврокоэффициент за сезон 2023/24. Больше, чем Украина добыла на футбольных полях

Рейтинг УЕФА

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РФ получила от УЕФА еврокоэффициент за сезон 2023/24. Больше, чем Украина добыла на футбольных полях

Фото: twitter.com/UEFA

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После окончания клубного сезона 2023/24 на официальном сайте УЕФА обновилась Таблица коэффициентов, где среди прочего начислены баллы российской федерации. У агрессора, который уже второй год подряд отстранен от еврокубков, за еврокубковую кампанию 2023/24 – 4.333 балла.

Это на 0.233 балла больше, чем Украина добыла пятью командами на футбольных полях в течение целого футбольного года.

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Отметим, что 4.333 балла для российской федерации – это эквивалент самого низкого игрового сезонного показателя этой ассоциации за пятилетку. В УЕФА выбрали тактику начислять рашистам коэффициент, несмотря на фактическое отстранение от соревнований.

Следует добавить, что через два года самым низким (и самым высоким) игровым коэффициентом рф за пятилетку будет показатель в 5.300 балла.

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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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Romedon
07.06.2024 в 13:02
Так скоро чемпіонами світу їх зроблять)
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Комментарии 1
Romedon
07.06.2024 в 13:02
Так скоро чемпіонами світу їх зроблять)
Ответить
0
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