Таблица коэффициентов. Один из конкурентов Украины берет первые очки

Началось ... Сразу же с первого квалификационного раунда. Остро и прямо Украина в этом сезоне конкурирует в Таблице коэффициентов с тремя странами (Польшей, Хорватией, Сербией), и одна из них свой путь начинает с самых истоков.

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В первом квалификационном раунде Лиги Европы сыграла "Висла", победив дома "Ллапи" (Косово). Это +0.25 балла к преимуществу в 1.25 над Украиной. Следовательно, отныне Польша опережает нас на полтора очка.

Сербия и Хорватия на этой неделе не играли – не будут играть и на следующей. Обращаем внимание на результат "Шерифа" (Молдова) в Лиге Европы – он проиграл дома "Зире" (Азербайджан) 0:1. Если "Шериф" вылетит в Лигу конференций, то желательно, чтобы он не преодолел второй раунд отбора.

"Жальгирис" (Литва) в Лиге конференций стартовал с тяжелой, но все же победы в гостях над ВПС (Финляндия). Наверное, уже надо присматриваться к "Пафосу" (Кипр) – вероятно, следующему сопернику литовцев.

Но анализ выступлений высокорейтинговых клубов на ранних этапах квалификации актуален для нас только в случае старта "Днепра-1" в Лиге конференций. А пока оптимизма в этом вопросе мало...