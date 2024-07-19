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Таблица коэффициентов. Польша взяла максимум и нарастила отрыв Украины

Рейтинг УЕФА

Позади – первый квалификационный раунд всех евротурниров

Таблица коэффициентов. Польша взяла максимум и нарастила отрыв Украины

Фото: eurosport / Автор: неизвестен

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Позади – первый квалификационный раунд всех евротурниров. Среди группы конкурентов, в которой находится Украина, в борьбу так рано вступила только Польша. Собственно, она максимально воспользовалась ситуацией и нарастила отрыв от Украины до 1.750 балла. Преимущество на старте было 1.250 балла, но две победы над косовским "Ллапи" добавили полякам 0.5 очка.

Таблица коэффициентов. Польша взяла максимум и нарастила отрыв Украины - изображение 1

Однако это была первая и последняя стадия квалификации, где поляки играли, а конкуренты – ждали. Далее в бой вступаем и мы, и сербы, и хорваты. Именно между этими четырьмя странами будет вестись борьба за 18-е место. К сожалению, о чем-то большем пока в контексте Украины говорить не приходится.

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Тем более, после ситуации с "Днепром-1". Команда уже снялась с УПЛ и, скорее всего, не выйдет на старт в Лиге конференций. А это значит, что у нас фактически будет четыре участника при делителе "пять". Очень неприятный кейс.

Таблица коэффициентов. Польша взяла максимум и нарастила отрыв Украины - изображение 2

Поэтому уже неуместно следить за результатами команд с высоким личным рейтингом в надежде "затянуть" "Днепр-1" в посев раунда плей-офф квалификации. К слову просто скажем, что "Жальгирис" прошел дальше.

Итак, уже во вторник в еврокубках активно стартует Украина ("Динамо" - "Партизан"). Перед тем в понедельник – жеребьевка третьего квалификационного раунда всех евротурниров, где будут фигурировать "Динамо", "Полесье" и "Кривбасс". Марафон начинается.

Скриншоты - kassiesa.net

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