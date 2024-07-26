Таблица коэффициентов. Конкуренты Украины набирают больше

Еще до начала матчей второго квалификационного раунда всех трех евротурниров Украина оказалась в проигрышном положении по сравнению с конкурентами. У нас на неделе было запланировано всего два матча, тогда как у Сербии три, у Хорватии – три, а у Польши – вообще четыре. И при том, что у двух последних еще и меньший делитель. В такой ситуации очень трудно держать темп.

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Собственно, с началом матчей положение Украины ухудшилось еще больше. С 0.4 очка, что стояло на кону, мы взяли 0.2. И это еще хорошо, что "Динамо" отхватило очки от одного из наших конкурентов – Сербии в лице "Партизана". Но показательный момент: на неделе мы все равно не набрали больше, чем сербы. У них проиграли "Партизан" и "Войводина", но "Раднички 1923" компенсировали то, что набрало наше "Динамо". Вот и вся арифметика.

Польша и Хорватия по сравнению с Украиной – в плюсах. Из четырех своих матчей поляки выиграли два – это 0.5 балла. На 0.3 больше, чем на неделе взяла Украина. Добавляем к этому еще те баллы, которые поляки получили по итогам первого квалификационного раунда, и получаем общий плюс размером в 0.8 игровых балла от начала сезона (без учета бонусов, принесенных "Шахтером"). В общей Таблице мы отстаем от них уже почти на два балла.

Хорватия на неделе взяла 0.625 балла, что на 0.425 больше, чем добыла Украина. Единственное утешение во всей этой суматохе – это то, что вторая украинская команда максимально близка к основному раунду еврокубков. Польше до этого еще работать и работать, Хорватии, по сути, тоже (хотя "Динамо" (Загреб) уже с гарантиями минимум Лиги Европы).

Сезон будет тяжелый – это понятно уже сейчас. Цель – 18-е место, но угроза существует даже выпасть из топ-20.