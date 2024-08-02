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Таблица коэффициентов. Хорватия максимально близка к тому, чтобы опустить Украину на 20-е место

Рейтинг УЕФА
Обновлено

Сербы отстают, но Польша уходит в отрыв

Таблица коэффициентов. Хорватия максимально близка к тому, чтобы опустить Украину на 20-е место

Фото: uefa.com / Автор: неизвестен

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Трудно говорить – успех это или провал, особенно сравнивая результаты с прошлогодними нашими выступлениями. С одной стороны, "Динамо" прошло второй квалификационный раунд Лиги чемпионов без потерь (на неделе добавило еще 0.2 балла в Таблицу коэффициентов) и обеспечило себе осень (уже две команды от Украины в лиговой стадии еврокубков), что в прошлом году нашему вице-чемпиону не снилось. С другой, мы потеряли вторую команду из заявки, не получив ничего в Таблицу коэффициентов. Ноль от "Днепра-1", ноль также от "Полесья". "Ворсклу" раньше тоже рано теряли, но она давала хотя бы какие-то крохи.

Так или иначе, сравнивать надо с выступлениями конкурентов. И здесь тоже контраст. По сравнению с Сербией мы выступаем вполне достойно, нормально. А вот по сравнению с Польшей и Хорватией – нет.

Таблица коэффициентов. Хорватия максимально близка к тому, чтобы опустить Украину на 20-е место - изображение 1

Сербия на неделе имела три матча, все три проиграла, в двух случаях ушла на понижение (из Лиги чемпионов – в Лигу Европы, из Лиги Европы – в Лигу конференций), одну команду потеряла безвозвратно. Это тот конкурент, с которым можно бороться. Собственно, Украина уже опережает его на 1.400 балла в сезонном рейтинге (и на 0.425 в целом) – это позитив.

Польша на неделе имела четыре матча, три из которых выиграла. По сути, проблема лишь в разгроме "Вислы" (1:6), но это даже не вылет из еврокубков, а переход из Лиги Европы в Лигу конференций. "Ягеллония", "Легия" и "Шленск" выиграли (последний отыгрался после поражения в первом матче и прошел дальше), принеся стране 0.75 в Таблицу коэффициентов. Отрыв от Украины растет (сейчас составляет 2.6 балла). Это негатив.

Хорватия обошла Сербию и сравнялась с Украиной – это тоже негатив. Сейчас у нас идентичные показатели с этой страной (22.400 за пятилетку), мы выше в Таблице только благодаря более высокому коэффициенту текущего сезона (1.600 против 1.250). Но этот более высокий коэффициент сформировался благодаря бонусу "Шахтера" за лиговый этап Лиги чемпионов, темп же набора игровых очков у хорватов выше. На неделе на наши 0.2 балла они ответили 0.625 своими. Повезло, что "Хайдук" чудом умудрился не выиграть у представителя Фарерских островов. Так бы был максимум.

Таблица коэффициентов. Хорватия максимально близка к тому, чтобы опустить Украину на 20-е место - изображение 2

Борьба продолжается и Украина в ней не в лучших позициях. Рискуем опуститься на двадцатое место уже в ближайшее время. Остаемся лишь с тремя участниками, будучи одной из двух Ассоциаций из топ-30, которые лишились уже двух команд (вторая – Молдова). В сезонном рейтинге занимаем пока 23-е место – это ниже Польши, но выше Хорватии и Сербии (наши конкуренты). Но сербов опережают абсолютно все – они последние в сезонном, хорватов опережаем, как уже говорилось, благодаря бонусам, Польше уступаем даже с ними.

На следующей неделе в борьбу вступит "Кривбасс" – он имеет одно право на ошибку, но не более. Нам очень нежелательно в дальнейшем терять участников, потому что сезон и так вырисовывается тяжелым. Сезон, который, к слову, уже закончился для Сан-Марино, Северной Македонии, Люксембурга, Албании, Лихтенштейна и Мальты (шесть Ассоциаций потеряли уже всех участников). Надеемся, мы протянем как можно дольше.

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Комментарии
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Vantala (Kharkiv)
02.08.2024 в 10:59
Давно пора. Не тягнемо ми 5 команд в Європі. Грають лише дві команди нормально. На 4 ділити набагато краще те що здобули 2 команди, ніж на 5.
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0
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Комментарии 4
Vantala (Kharkiv)
02.08.2024 в 10:59
Давно пора. Не тягнемо ми 5 команд в Європі. Грають лише дві команди нормально. На 4 ділити набагато краще те що здобули 2 команди, ніж на 5.
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0
0
белок (Харків)
02.08.2024 в 10:15
навіть рашка зараз вище України
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
02.08.2024 в 10:35
Україна 19, рашка 23. Комусь окуляри треба.
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kollerkot (Киев)
02.08.2024 в 10:56
Додай 4,333 за сезон 24/25 і все зрозумієш
 
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