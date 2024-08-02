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Не только карлики. Шесть стран завершили для себя евросезон 2024/25 после второго квалификационного раунда

Рейтинг УЕФА

После первого все были активными

Не только карлики. Шесть стран завершили для себя евросезон 2024/25 после второго квалификационного раунда

фото з відкритих джерел

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Состоялись все матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Это второй этап сезона, после которого команды вылетали безвозвратно. И первый, после которого некоторые страны прекратили для себя евросезон.

Всех участников после второго раунда квалификации потеряли шесть Ассоциаций: Сан-Марино, Северная Македония, Люксембург, Албания, Лихтенштейн, Мальта.

Самая высокая среди тех в Таблице коэффициентов, кто уже не активен – Мальта (41-е место). Самая высокая из тех, кто потерял хотя бы одного участника – Нидерланды (шестое место в Таблице коэффициентов). Самая низкая среди тех, кто сохраняет всех участников – Швеция (27-е место в Таблице коэффициентов).

Следующий этап, после которого команды будут вылетать безвозвратно – это третий квалификационный раунд Лиги конференций.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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