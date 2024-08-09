Таблица коэффициентов. Украина опустилась на двадцатое место. Так низко мы были в середине девяностых

Тяжелая была неделя не только для нас. Украина набрала минимум из возможного – полбалла из двух. В Таблицу коэффициентов ушло 0.1 очка, что почти не отразилось на наших позициях в общем зачете. На эту "слезу" отдалились от Сербии, которая в сезонном находится на последнем месте и проваливает уже не первую неделю в этом еврокубковом сезоне.

Польша четырьмя командами добыла 0.25 балла из одного возможного. На четырех поляки одержали одну победу, а две команды оказались под риском вылета из еврокубков. Есть шанс, что в осени их не будет больше, чем нас. Но у них меньший делитель. Да и запас уже есть - в целом уже 2.75 балла нашего от них отставания.

Украину обошла Хорватия в Таблице коэффициентов, но это было ожидаемо, поэтому и не стало лейтмотивом этой недели. С хорватами мы шли бок о бок, а матчей у них на неделе было больше. Да ещё и делитель ниже. Итак, их 0.375 против наших 0.1 дают Хорватии гандикап в 0.275 балла. Теперь мы должны догонять их.

Двадцатое место ... Так низко последний раз мы находились в 1996-м году (22-е место). Но тогда это была наша финишная позиция, сейчас – промежуточная, поэтому еще есть шанс улучшить положение. Хотя даже при самом оптимистичном сценарии этого сезона Украине светит максимум 18-я позиция.

В сезонном рейтинге (коэффициент 2024/25) Украина находится на 27-м месте, опережая некоторые в целом сильные страны (Турцию, Швейцарию, Грецию). Приятно, что опережаем и Хорватию, а вот Польша выигрывает, держа в целом более быстрый темп. Нельзя не отметить провал Сербии – она ниже даже таких "карликов" как Сан-Марино, Лихтенштейн и Андорра.

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Ответные матчи третьего квалификационного раунда – через неделю. И это будут точно не последние поединки представителей Украины в текущей отборочной кампании.