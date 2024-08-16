Таблица коэффициентов. Польша убегает от Украины, с хорватами темп держим
Сербия не выдерживает
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Большая наша проблема в том, что за спинами грандов – пустота. Сезон уже приближается к основной стадии еврокубков, а из пяти команд, из которых была сформирована украинская заявка, очки в Таблицу коэффициентов добывали только две.
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"Кривбассу" для того, чтобы не стать постоянным членом "клуба нулевиков", нужно хотя бы однажды не проиграть "Бетису" в раунде плей-офф Лиги конференций. Основной этап турнира? Из последних 17-ти противостояний на вылет, в которых участвовали любые украинские команды, кроме "Динамо" и "Шахтера", общую победу не удалось одержать ни в одной. Просто катастрофа.
На неделе "Кривбасс" вылетел от "Виктории", "Динамо" победило "Рейнджерс". Украина получила 0.2 балла в Таблицу коэффициентов. Это меньше, чем на неделе набрали два из трех наших конкурентов.
- Польша – 0.625;
- Хорватия – 0.125;
- Сербия – 0.3.
То, что нас на этой неделе опередила Сербия – не катастрофическая проблема. Эта страна продолжает плестись в хвосте в сезонном рейтинге (последняя), поэтому в целом ее темп Украина может держать спокойно. Важно, что мы немного приблизились к Хорватии – отпускать ее в отрыв точно нельзя (разница сейчас – 0.2 балла). А вот Польша убегает, да. Она опережает Украину уже на 3.175 балла. Это очень опасно.
Да и темпы потерь команд у Польши низкий. Из четырех участников заявки прекратил выступления лишь "Шленск". Трое других – в игре. У нас, напомним, уже минус два полпреда. Так же – у Сербии, и на неделе на этот уровень потерь вышла Хорватия (но у нее более низкий делитель).
В сезонном рейтинге (коэффициент 2024/25) Украина опустилась на тридцатое место. Сербия, как говорилось выше, последняя в списке. Хорватия идет сразу за нами – 31-я. А вот Польша заскочила в топ-15. Очень хороший темп от нашего соседа.
Уже во вторник – начало последнего квалификационного раунда (плей-офф). Соперниками украинских команд будут "Зальцбург" и "Бетис". Одна из двух наших команд будет находиться под угрозой безвозвратного вылета из еврокубков. Было бы хорошо больше никого не терять, но увы…
Скриншоты - kassiesa.net
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