К шести добавились еще три. Девять стран закончили для себя евросезон 2024/25

Состоялись все матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Это третий этап сезона, после которого команды вылетали безвозвратно. И второй, после которого некоторые страны прекратили для себя евросезон.

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После первого этапа (второй квалификационный раунд) прекратили борьбу в еврокубках шесть стран – Сан-Марино, Северная Македония, Люксембург, Албания, Лихтенштейн, Мальта. После второго этапа (третий квалификационный раунд) добавилось еще три неактивных участника – Эстония, Грузия и Черногория.

Итак, девять стран всего закончили для себя евросезон на этом этапе:

Сан-Марино, Северная Македония, Люксембург, Албания, Лихтенштейн, Мальта, Эстония, Грузия и Черногория.

Самая высокая среди тех в Таблице коэффициентов, кто уже не активен – Мальта (41-е место). Самая высокая из тех, кто потерял хотя бы одного участника – Нидерланды (шестое место в Таблице коэффициентов). Самая низкая среди тех, кто сохраняет всех участников – Швеция (23-е место в Таблице коэффициентов).

Следующий этап, после которого команды будут вылетать безвозвратно – это раунд плей-офф квалификации Лиги конференций.