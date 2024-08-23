Таблица коэффициентов. Украина с нулем, конкуренты – с плюсом
Плохая неделя
ФК Шахтар
Впервые в этом еврокубковом сезоне Украина закончила неделю с нулем набранных в Таблицу коэффициентов очков. Два матча – два поражения. В такой ситуации говорить о прогрессе, профите или продвижении вперед просто неуместно. В лучшем для нас случае все могло остаться так, как раньше – если бы и конкуренты провалились. Но этого не случилось.
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Большинство что-то да и набирало. Польша тремя командами взяла 0.25 балла. Хорватия двумя командами набрала 0.375 балла. И только Сербия ничего не набрала. Но к этому уже привыкли. И на это равняться не следует.
Итак, Украина отстает от 19-го места Таблицы на 0.575 балла, а от 18-го – уже на 3.425. 21-ю позицию наша Ассоциация опережает на 0.425 балла.
Учитывая то, что "Динамо" (Загреб) уже практически гарантировал себе основной этап Лиги чемпионов, Хорватия на следующей неделе возьмет в Таблицу коэффициентов минимум полтора балла. И вот тогда есть реальная угроза увязнуть не в борьбе за 18-е место, что само по себе тоже плохо, а в борьбе за 20-е с неудачницей Сербией. Что катастрофа.
Этот сезон – сезон выживания. Нужно не вылететь из топ-20 и дальше уже отталкиваться от дна.
В сезонном рейтинге (коэффициент 2024/25) Украина опустилась на 32-е место. Все конкуренты, кроме Сербии – впереди.
На следующей неделе состоятся последние матчи квалификации. После того – основной этап, в котором у нас, скорее всего, будут две команды.
Скриншоты - kassiesa.net
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