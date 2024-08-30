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Таблица коэффициентов. Украина заходит в осень 21-й. И снизу еще поджимают

Рейтинг УЕФА

Ситуация сложная

Таблица коэффициентов. Украина заходит в осень 21-й. И снизу еще поджимают

Фото - UA-Футбол

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Квалификационная стадия еврокубков закончилась – определились все участники основного раунда трех евротурниров. Украина вошла в этот раунд с двумя участниками: "Шахтер" – в Лиге чемпионов, "Динамо" – в Лиге Европы.

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С одной стороны, ситуация неплохая, если сравнивать со Словакией и Венгрией, у которых осталось по одной команде. Но, во-первых, у них меньший делитель, а во-вторых – уже плохо то, что приходится оглядываться на эти страны. От нас убежала Польша, немножко оторвалась Хорватия, нас обошла даже Сербия. Поэтому и приходится смотреть за спину, чтобы не упасть ниже 21-го места.

Таблица коэффициентов. Украина заходит в осень 21-й. И снизу еще поджимают - изображение 1

Словакия отстает на 1.55 балла, Венгрия – на 1.8. Опасна и Швеция, которая позади на 2.8 балла, но представлена тремя командами в лиговом этапе. Нельзя не оглядываться на этих конкурентов, ведь до сих пор мы считали конкурентами Польшу и Хорватию. А они опережают нас на большее количество очков, чем мы опережаем Словакию и Венгрию.

На неделе Украина усилиями "Динамо" взяла 0.1 балла в Таблицу коэффициентов. А Польша обогатилась 0.5 баллами. Общий отрыв Польши от Украины – 3.825 балла. Хорватия на неделе взяла 1.75 балла благодаря бонусу "Динамо" (Загреб) за выход в основной этап Лиги чемпионов. Теперь эта страна опережает Украину на 2.225 балла, но сохранила только одного участника против наших двух. Еще не все потеряно.

И даже немощная Сербия обошла Украину благодаря прорыву "Црвены Звезды". Ее победа над "Буде-Глимт" принесла на тот момент последней стране в сезонном рейтинге семь очков (1.4 по конвертации Таблицы коэффициентов). И уже мы глотаем пыль. Но с Сербией можно и нужно бороться (отставание – 0.875 балла). Дело чести – зацепиться хотя бы за топ-20.

Таблица коэффициентов. Украина заходит в осень 21-й. И снизу еще поджимают - изображение 2

В сезонном рейтинге (коэффициент 2024/25) Украина все еще выше Сербии, но разрыв минимальный (мы – 32-е, они – 35-е). Хорватия и Польша – впереди, но теперь нам нужно смотреть и на Словакию с Венгрией. Темпы их продвижения в сезоне – выше украинских, но на основном этапе еврокубков все начнется если не с чистого листа, то с новой точки отсчета.

Перед стартом лигового этапа Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций будут матчи сборных. Во всех планах вырисовывается насыщенная и непредсказуемая с точки зрения борьбы за коэффициенты/рейтинги осенняя фаза. Ждем и надеемся.

Скриншоты - kassiesa.net

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